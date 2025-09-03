Radiohead: Kommt jetzt auch ein neues Album?

Endlich ist es soweit – Radiohead melden sich nach sieben Jahren Pause zumindest live zurück. Die Band um Thom Yorke, Jonny Greenwood und Co. kündigte für November und Dezember 2025 eine große Tour an, die jeweils gleich vier Abende in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin umfasst.

Schlagzeuger Philip Selway erklärte in einer Botschaft an die Fans, die Idee sei nach Proben „just for the hell of it“ entstanden – und habe bei allen fünf Mitgliedern sofort die Lust geweckt, wieder gemeinsam aufzutreten. Jetzt fragen sich Fans natürlich: Kommt da auch ein neues Album?

Das letzte Werk der britischen Band ist schließlich schon eine ganze Weile her: „A Moon Shaped Pool“ erschien 2016, also fast neun Jahre vor dem geplanten Tourstart im Herbst 2025. In der Zwischenzeit waren Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood und Philip Selway natürlich auch nicht untätig – mit Soloalben, Soundtracks und vor allem dem Sideproject The Smile. Doch ein gemeinsames Studioalbum unter dem Namen Radiohead? Bislang Fehlanzeige.

Radiohead: Tour als Indiz für neues Album?

Ist die Tour jetzt ein Indiz? Nun, nur weil Radiohead wieder auf Tour gehen, bedeutet das keineswegs automatisch, dass auch ein Album erscheint. Wie bereits erwähnt, habe die Band schlicht „just for the hell of it“ wieder auf die Bühne gewollt – und auch die britischen Kollegen von Oasis zeigen, dass man für erfolgreiche Tourneen längst kein neues Album braucht.

Radiohead: Was ist mit der Gründung der LLP?

Aber da war doch was mit Firmengründung! Deutet die Gründung einer LLP Anfang des Jahres nicht auf ein neues Album hin? Nein, in diesem Fall leider nicht zwingend. Eine LLP – Limited Liability Partnership – ist in erster Linie eine juristische Organisationsform, die Radiohead regelmäßig nutzen, um ihre Aktivitäten außerhalb klassischer Labelstrukturen zu organisieren. Zwar haben frühere Gesellschaften wie Dawn Chorus LLP (A Moon Shaped Pool) oder Spin With a Grin LLP (Kid A Mnesia) tatsächlich auf neue Releases hingedeutet, doch die aktuelle Neugründung RHEUK25 LLP klingt schon im Namen eindeutig nach „Radiohead EU/UK Tour 2025“. Wahrscheinlicher ist also, dass es sich um die Abwicklung der frisch angekündigten Live-Termine handelt – und nicht um den Vorboten eines Studioalbums.

Radiohead: Das sagt die Band

Leider: nicht viel. Noch im letzten Jahr wurde Sänger Thom Yorke mit Aussagen zitiert, ihm sei es egal, ob seine weltweiten Fans eine Rückkehr von Radiohead herbei wünschen. Auf die Frage eines australischen Radiosenders nach der Zukunft der Band antwortete er: „Ich weiß nichts davon und es ist mir wirklich egal.“

Ein weiterer Dämpfer für allzu große Erwartungen: Eine weltweite Tournee ist zumindest vorerst nicht geplant. Philip Selway machte in seiner Botschaft an die Fans in den sozialen Kanälen klar: „For now, it will just be these ones but who knows where this will all lead.“ Auch das lässt vermuten, dass Radiohead zunächst keine größeren Pläne verfolgen – und damit wohl auch kein neues Album unmittelbar ansteht.

Bleibt uns also nur zu hoffen, dass uns Radiohead auch wieder mal mit einem neuen Album beglücken.