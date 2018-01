Radiohead: Doch keine Klage gegen Lana Del Rey

30. "The Daily Mail" (Single, 2011). Thom Yorke steht seit Jahren auf Kriegsfuß mit der Presse, hier geht er eine Publikation sogar namentlich an. Dieses "King Of Limbs"-Outtake stellte – so wie das begleitende "Staircase" – das eigentliche Album fast in den Schatten. Klassisches Radiohead-Klavierlied, das am Ende ein Crescendo bietet. Um Klassen intensiver als etwa "You And Whose Army?", im Zuge der lauen Besprechungen zum Longplayer jedoch etwas untergegangen. (SN)