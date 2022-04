Rage Against The Machine nach 11 Jahren wieder live in Deutschland

Rage Against The Machine werden ihre erste Deutschland-Show seit mehr als 11 Jahren geben.

Am 3. September 2022 spielt die Band in Originalbesetzung mit Zack De La Rocha, Tom Morello, Tim Commerford und Brad Wilk ein Open-Air-Konzert auf dem Expo Plaza-Gelände in Hannover.

Rage Against The Machine auf Tour 2022: Tickets und Vorverkauf

Karten gibt es im Presale ab 25. April (10 Uhr). Der reguläre Vorverkauf startet am 27. April um 10 Uhr.