Rag’n’Bone Man: neue Single „All You Ever Wanted“

Während Apache207 mit „Angst“ seinen achten Nummer-Ein-Hit landet, holen sich AC/DC die Führungsposition in den Top 100 Longplay der Offiziellen Deutschen Charts zurück.

„AC/DC springen mit „Power Up“, ihrem Siegeralbum in den Offiziellen Deutschen Jahrescharts 2020, in der ersten von GfK Entertainment ermittelten Wochenhitliste 2021 von Rang drei aus zurück auf die Pole Position der „Top 100 Longplay“-Charts. Insgesamt steht das Album nun seit fünf Wochen auf der Erst-Platzierung. Helene Fischer mit „Die Helene Fische Show - Meine Schönsten Momente Vol.1“ rückt somit an die zweite Stelle der Chart-Platzierung. Kerstin Ott springt dahingegen mit ihrem Album „Ich Muss Dir Was Sagen“ vierzehn Plätze hoch auf die drei. Metallicas Orchesteralbum „S&M2“, das zuvor auf Platz 40 verharrte, rutscht in dieser Woche auf die vier,…