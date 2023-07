Guns N‘ Roses: Slash verrät, bei welchem Horrorfilm er sich fast in die Hosen machte

Einem toughen Rock-Star wie Slash, seines Zeichens Gitarrist bei Guns N‘ Roses und Velvet Revolver, sollte eigentlich nichts mehr erschrecken. Doch ein Horrorfilm jagte dem US-Amerikaner mit britischen Wurzeln so richtig Angst ein: George A. Romeros Zombie-Klassiker „Night of the Living Dead“.

Horrorfilm-Fan Slash über seinen Favoriten

Slash bezeichnet sich selbst als Connaisseur des Horror-Genres, den nichts mehr so schnell erschrecken kann. Allerdings habe ihn der Zombie-Film von 1968 eine Heidenangst eingejagt: „ […] beim ersten ‚Night of the Living Dead‘ hab‘ ich mir fast in die Hosen geschissen. Er war so intensiv, real und scheiß-deprimierend. Ich fand ihn sehr verstörend“, gestand Slash gegenüber dem US-Magazin NME.

Seine Liebe zum Horrorfilm entwickelte der Gitarrist während seiner Kindheit in Großbritannien. Damals stoß er auf die Filme der Hammer Studios, die stilprägend für den Horror auf der Insel waren. „Schauspieler wie Vincent Price, Peter Cushing und Charles Laughton – all diese britischen Horror-Ikonen… Ich hab das zu 100 Prozent gefühlt“, gibt das GN’R-Mitglied an, das erst vor kurzem mit seiner Band das Glastonbury als Headliner rockte. Außerdem habe ihm sein Vater die Bücher von H.P. Lovecraft, Ray Bradbury und Edgar Allen Poe empfohlen.

Tausendsassa Slash hat nebenher den Soundtrack zu dem Horrorfilm „The Breach“ fertiggestellt, den er auch produziert hat. Dabei ließ er sich Ikonen der Filmmusik beeinflussen wie etwa John Carpenter („They Live!“), Danny Elfman („Beetlejuice“) oder Hans Zimmer („Dunkirk“).

Wann und wo „The Breach“ in Deutschland erhältlich sein wird, ist bisher nicht bekannt. Ansonsten ist Slash gerade mit Guns N‘ Roses auf großer Welttournee, die ihren Auftakt in Abu Dhabi hatte. Ihren einzigen Auftritt in Deutschland, in Frankfurt am Main, absolvierten sie bereits am 3. Juli.