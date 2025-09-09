Rainbirds-Comeback mit Katharina Franck, Michael Beckmann (und Rod)

Mit Songs wie „Blueprint“ und „Boy on the Beach“ erspielten sich die Rainbirds in den späten 1980er-Jahren den Ruf als gute deutsche Indieband. Kann man sich kaum noch vorstellen, aber das war eine rare Sache in der damaligen Zeit. Gegründet 1986 in West-Berlin und benannt nach einem Tom-Waits-Song, wurde gleich das Debüt „Rainbirds“ im folgenden Jahr ein Erfolg.

Nun gehen die wiedervereinigten Rainbirds unter dem Motto „Through The Web Of Time – 40 Jahre Rainbirds“ im kommenden Jahr auf Tournee. Zur aktuellen Besetzung gehören die Gründungsmitglieder Katharina Franck (Gitarre, Gesang), Michael Beckmann (Bass), sowie die später dazu gestoßenen Ulrike Haage (Piano), Gitarrist Werner Neumann und Dominique „Gaga“ Ehlert an den Drums. Für die Jubiläums-Konzertreihe, die sieben Alben – vom Debüt bis zum 2014 erschienenen „Yonder“ – umfasst, geben sich auch Gründungsmitglied Wolfgang Glum und Rodrigo González „als Gäste die Ehre“, wie es noch etwas unpräzise in der Pressemitteilung formuliert wird.

Rod etwa spielt ja noch bei einer gewissen anderen Band mit – nun würde sich wohl bald die Gelegenheit bieten, ihn auf kleinerer Bühne zu sehen. Die Frage ist nur, wie umfänglich.

Stimmen der Band zum Jubiläum

„Rainbirds waren von Anfang an eine höchst heterogene Gruppe, angetrieben von einer jungen Frau, von mir, die auf der Suche nach ihren Verbündeten war. Das war, ohne dass ich das damals schon wusste, die Blaupause für mein Leben“, sagt Katharina Franck nun in Anspielung auf den Band-Hit.

Beckmann: „Es bedeutet mir viel, nach 40 Jahren noch einmal mit den Rainbirds auf der Bühne zu stehen… Seit meinem letzten Konzert mit den Regenvögeln 1989 in London hat sich diese Geschichte für mich nie wirklich abgeschlossen angefühlt.“

Ulrike Haage: „Ich freue mich sehr, mit den Rainbirds dieses Kapitel noch einmal aufleben zu lassen. Diese Musik wieder live zu spielen, ist wie in einen Dialog mit meinem früheren Ich zu treten.“

Rodrigo González: „Die Trennung vor 36 Jahren habe ich bis heute nur negativ in Erinnerung. Mit meinem Auftritt in Originalbesetzung möchte ich diese dunkle Phase hinter mir lassen und sie durch Spaß und Freude an der Musik ersetzen. Es ist mein Wunsch, den Kreis zu schließen und die Vergangenheit hinter mir zu lassen, um mit den Rainbirds die Musik zu feiern.“

Rainbirds live:

12.05.2026 Leipzig – Haus Auensee

13.05.2026 Berlin – Admiralspalast

21.05.2026 Bremen – Metropol Theater

23.05.2026 Mainz – Kurfürstliches Schloss

29.05.2026 Frankfurt/Oder – Messehalle

Jubiläumsveröffentlichungen

Schon im Herbst soll eine Edition zum 35. Jubiläum des Albums „Call Me Easy, Say I’m Strong, Love Me My Way, It Ain’t Wrong“ erscheinen, im kommenden Jahr zur Tour dann eine Best-Of zum 40-jährigen Band-Jubiläum.