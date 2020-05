Klasse von ’87: War 1987 das beste Musikjahr aller Zeiten?

Das wird Sie auch interessieren





1986 war ja – wie auch unser Pop-Tagebuch-Kolumnist Eric Pfeil unlängst festellte, ein musikalisch eher unbedeutsames Jahr. 1987 erwies sich da schon als ganz anderes Kaliber – sowohl was den Mainstream angeht, als auch den Alternative-Sektor.

Wichtige Alben etablierter Künstler erschienen – Michael Jackson, Sting, Springsteen, Prince –, dazu gab es Platten von Musikern, die den Durchbruch endgültig schafften (George Michael, U2, R.E.M., INXS) sowie Newcomer a lá Terence Trent D’Arby und Guns N’Roses. Eric B & Rakim als auch Public Enemy legten gleich mit ihren Debüts Meilensteine vor.

Pixies und Dinosaur Jr. veröffentlichten grandiose Erstlinge, Sonic Youth lärmten immer lauter – und die Smiths meldeten sich ab, dafür mit gleich drei Alben.

Musikjahr 1987: Das beste aller Zeiten?

19. Januar 1987: Hüsker Dü – Warehouse: Songs and Stories

Der so genannte „Schwanengesang“: Das letzte Werk des Trios aus Minneapolis, 20 Songs auf einem Doppelalbum. „Friend, You’ve Got To Fall“, dichtete Bob Mould, vielleicht war sein Kollege Grant Hart damit gemeint. Die Band ging im Streit auseinander.

23. Februar 1987: The Smiths – The World Won’t Listen

Die Smiths waren eine Album-, als auch eine Singles-Band. Compilations waren nötig, um den Output der Musiker zu katalogisieren. Alternativ-Versionen und wichtige B-Seiten wie „London“ und „Oscillate Wildly“, dazu unveröffentlichte Singles wie „You Just Haven’t Earned It Yet, Baby“.

9. März 1987: U2 – The Joshua Tree

Mit dieser Platte wurden die Iren zu Superstars, die A-Seite der LP dürfte eine der bekanntesten des Rock sein: „Where The Streets Have No Name“, „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“, „With Or Without You“, „Bullet The Blue Sky“, „Running To Stand Still“. Cinemascope-Musik. U2 gehen in diesem Jahr mit dem Album auf Tournee, und den Kaktus-Baum kennt seit 1987 jeder.

30. März 1987: Erasure – The Circus

Die zweite LP von Andy Bell und Vince Clarke, mit den Singles „Sometimes“, „Victim Of Love“ und „The Circus“. Auf das wichtigste Pop-Duo des Jahres angesprochen, würden die meisten Kritiker wohl auf die gebildeten Pet Shop Boys mit „Actually“ verweisen. Aber „The Circus“ hatte den Groove – und die Schönheit.

30. März: The Smiths – Louder Than Bombs