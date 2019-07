Rammstein 2020: Zusatzshows für Deutschland angekündigt

Moby hat seine bevorstehenden Lesungen im Rahmen der Veröffentlichung seines Buchs „Then It Fell Apart“ abgesagt. Der Musiker und Autor reagiert damit auf die Kritik, die ihm entgegenschlug, nachdem er in seiner neuen Biografie behauptet hatte, eine kurze romantische Liaison mit Natalie Portman gehabt zu haben.

An vier Terminen wollte Moby im Juni sein neues Buch in Großbritannien und Irland vorstellen – diese Daten wurden nun abgesagt. Moby hat zudem auf Instagram angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen. https://www.instagram.com/p/ByAwzI3h_QI/?utm_source=ig_embed Ich werde für eine Weile untertauchen. Aber bevor ich das tue, möchte ich mich nochmals entschuldigen und klar zum Ausdruck bringen, dass all das meine eigene Schuld war. Ich bin derjenige, der das Buch veröffentlicht hat, ohne es den Menschen zu zeigen, über die ich geschrieben habe. Ich bin derjenige, der defensiv und arrogant gepostet hat. Ich bin derjenige, der sich rücksichtslos und respektlos verhalten hat, sowohl…