Gene Simmons von KISS behauptete zuletzt, dass das Genre so gut wie beerdigt ist. Das sieht Alice Cooper völlig anders - und hat auch ein paar gute Gründe dafür.

Kürzlich behauptete KISS-Bassist Gene Simmons, dass Rock tot sei. Daraufhin meldete sich Alice Cooper zu Wort. Denn der Sänger sieht das Ganze in einem völlig anderen Licht. So erzählt er in einem neuen Interview, dass sich eine neue Generation von Rockstars gerade erst auf ihren künftigen Erfolg vorbereiten. Ebenso sagt er im Gespräch mit „NME“: „Gene Simmons - Ich möchte, dass er meine Steuern macht, weil er ein Geschäftsmann ist, aber ich garantiere, dass [diese Bands] in London irgendwo in Garagen üben, die neuen Aerosmith und Guns N'Roses zu werden.“ Zudem fügt er an: „Da gibt es einen Haufen 18-Jährigen…