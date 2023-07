Berlin: So krass sehen die Demo-Plakate gegen Rammstein aus

HELSINKI, FINLAND - MAY 28: Till Lindemann of Rammstein performs live on stage at Olympia Stadion on May 28, 2023 in Helsinki, Finland. (Photo by Venla Shalin/Redferns)

„Vor Gericht statt auf die Bühne!“ – in Berlin-Kreuzberg hängen die ersten Plakate, die sich gegen die drei Konzerte von Rammstein im Olympiastadion richten. Am Samstag, 15. Juli, also vor Konzert Nummer eins in der Hauptstadt, soll es um 14 Uhr losgehen, am Theodor-Heuss-Platz. Dann zieht der Marsch der Demonstrierenden bis zum Olympiastadion.

„Kein Rammstein in Berlin“ steht außerdem auf den Plakaten am Kottbusser Damm / Ecke Sanderstraße. Gemalt darauf ist eine Frau, die ihre Schuhsohle, bereit zum Fußtritt, in Richtung des Betrachters hält; in den Rillen der Schriftzug „Stop the Patriarchy“ – „stoppt das Patriarchat“.

Rammstein-Sänger Till Lindemann wird von mehreren Frauen missbräuchliches Verhalten vorgeworfen, die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 60-Jährigen. Es gibt eine Petition gegen die drei Auftritte – und die Ankündigung einer Demo, damit die Konzerte abgesagt werden.