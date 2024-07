Menschen, die sich küssen, sollten ein Grund zur Freude sein: Man mag sich halt (oder liebt sich gar). Leider leben wir in einer Welt, in der manche Menschen es schlimm finden, wenn bestimmte andere Menschen sich küssen. So, wie einige Rammstein-Fans. Die ihren Unmut auf Instagram bekunden.

Rammstein posten nach jedem ihrer Konzerte der „Europe Stadium Tour“ auf Instagram sowohl Videos als auch Bilderstrecken vom jeweiligen Auftritt. So auch vom italienischen Reggio Emilia, wo sie am 21. Juli 2024 in der RCF-Arena auftraten. Und was einige Fans da sahen, hat ihnen gar nicht gefallen:

Zwei sich küssende Frauen. Das kam bei so manchen (italienischen) Anhängern nicht gut an: „first photo no respect 👎“, schreibt einer kryptisch. Das „Daumen Runter“-Symbol jedoch signalisiert Missfallen. Vielleicht ist mit „No Respect“ auch gemeint, dass man Fotos sich küssender Menschen einfach nicht, ohne deren Erlaubnis, auf Instagram teilen sollte, und schon gar nicht auf einem Rammstein-Profil mit 3,5 Millionen Followern (unabhängig davon, dass die beiden jungen Frauen in der ersten Reihe sehr glücklich aussehen).

„Ich glaube ja, das juckt die Mädels nicht die Bohne“

Der Post des wütenden Fans hat 87 Antworten nach sich gezogen. „Wen interessiert’s?“, „Entfolge Rammstein doch“ und „Und ich habe keinen Respekt vor DIR“, lauten noch die höflicheren Antworten. „Ich glaube ja, das juckt die Mädels nicht die Bohne. Sie sind glücklich und kümmern sich hoffentlich einen Scheiss darum, was solche Typen wie du davon halten 😂“, schreibt ein anderer Fan.

Doch es geht noch weiter: „Is that two dudes, two girls, or a guy and a girl?? 🤔🤔“, schreibt ein nächster Follower, der mit seiner „Frage“ implizieren will, dass Geschlechtsidentitäten nicht so leicht zu erkennen seien. Aber auch dieser Fan wird abgeledert: „Es handelt sich einfach um zwei Personen, der Rest ist irrelevant“. Oder: „Erstaunlich, dass eine Band so explizit trans-Rechte unterstützen kann, und dann solche vermeintlichen ‚Fans‘ hat“.

Viele Leute nehmen ihre Rammstein-Lieblinge in Schutz, auch gerade, weil sie solche Fotos veröffentlichen. Rammstein selbst küssen sich untereinander auch (also Paul Landers und Richard Z. Kruspe auf jeden Fall).

Möglicherweise sind solche Themen für ihre Fans auch deshalb schwer zu handlen, weil Sänger Till Lindemann seit Ende Mai 2023 schwer missbräuchliches Verhalten gegenüber Fans vorgeworfen wurde (die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen mittlerweile eingestellt). Zuletzt widmete sich ein NDR-Podcast („Row Zero“) den Vorwürfen gegen Lindemann.