Rammstein live in Gelsenkirchen: Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter

Weiter geht es mit der Rammstein-Stadiontournee durch Europa .Nachdem die Band bereits drei Konzerte in Frankfurt spielte und für zwei weitere Gigs in Klagenfurt in Österreich Halt machten, ist nun Gelsenkirchen an der Reihe. Gleich fünfmal bespielen Till Lindemann und seine Kollegen die Veltins-Arnea:

26. Juli 2024

27. Juli 2024

29. Juli 2024

30. Juli 2024

31. Juli 2024

ROLLING STONE listet alle wichtigen Infos für die Konzerte.

Tickets

Die wichtigste Nachricht zuerst: Es gibt noch vereinzelt Karten für die Rammstein-Gigs in Gelsenkirchen. Neben dem üblichen FanSale auf Eventim (von allen anderen Schwarzmarktvarianten ist abzuraten, die Band warnt vor überteuerten Reseller-Tickets!) können ab 149, 78 Euro HIER Tickets für die Konzerte am 29., 30. und 31. Juli erworben werden. (Stand: 22. Juli).

Einlass und Vorband

Fans werden bereits ab 16 Uhr in die Veltins-Arnea hineingelassen. Um 19:30 Uhr startet das französische Duo Abélard als Support den Abend. Gegen 20:30 Uhr legen Rammstein los.

Setlist

Die voraussichtliche Setlist für die Rammstein-Konzerte in Gelsenkirchen:

Ramm 4

Links 2 3 4

Keine Lust

Sehnsucht

Asche zu Asche

Mein Herz brennt

Puppe

Wiener Blut

Zeit

Wird vom Band abgespielt: Deutschland (Remix von Richard Z. Kruspe)

Deutschland

Radio

Mein Teil

Du hast

Sonne

Zugabe:

Engel (Piano-Version mit ABÉLARD)

Ausländer

Du riechst so gut

Pussy

Ich will

2. Zugabe:

Rammstein

Adieu

Wird vom Band abgespielt: Sonne (Piano-Version)

(Piano-Version) Wird vom Band abgespielt: Haifisch (Haiswing Remix von Olsen Involtini)

Wird vom Band abgespielt: Lügen (Instrumental)

Anfahrt

Die Anfahrt erfolgt ab dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen mit der Stadtbahnlinie 302 in Richtung Gelsenkirchen-Buer Rathaus bis zur Haltestelle VELTINS-Arena. Mobilitätseingeschränkte Personen nutzen die Haltestelle Willy-Brandt-Allee. Die Linie 302 pendelt sowohl zur An- als auch Abreise im verkürzten Takt zwischen dem Hauptbahnhof Gelsenkirchen und dem ZOB Buer Rathaus.

Wer nicht aufs Auto verzichten kann: In unmittelbarer Umgebung der VELTINS-Arena sind Parkplätze begrenzt verfügbar. Daher empfehlen die Veranstalter:innen, mit dem Auto zu einer der vielen Haltestellen der Linie 302 zu fahren und das Auto dort zu parken. Auch wird darum gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Wetter

Das Sommer-Wetter ist in diesem Jahr sehr gemischt. Die ersten Prognosen sehen für die Rammstein-Konzerte allerdings keine großartigen Wetter-Kapriolen vor. Für den 26. Juli ist derzeit eine dichte Wolkendecke bei 22 Grad angekündigt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. Am 27. Juli wird es wohl etwas wärmer, bis 24 Grad sind angedeutet, Regen soll eher unwahrscheinlich sein. Auch für den 29., 30. und 31. Juli gelten die selben Bedingungen, was ideal wäre für einen Outdoor-Gig.