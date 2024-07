Auch bei ihrem zweiten Konzert in Frankfurt (Samstag, 13. Juli 2024) präsentierten Rammstein wieder ihre Showeinlage – ein Schlauchboot transportiert die Musiker über die Köpfe und Hände ihrer Zuschauer im Innenraum, bis zur Bühne. Unabhängig davon, wie gefährlich dieser „Stunt“ doch bei jedem ihrer Auftritte sein kann.

Für Entzücken sorgte diesmal ein kleiner Zusatzpassagier in dem Boot, in dem Christoph „Tränchen“ Schneider saß. Ein Mädchen hockte neben dem Schlagzeuger und umarmte ihn selig. Dafür hielt Schneider ihr solange den, so sieht es zumindest aus, Marshmallow-Stick.

Dabei ist das „Schneewittchen“ genannte Mädchen nicht zum ersten Mal zugestiegen.

„Glückliches Mädchen, das kleine Schneewittchen auf dem zweiten Bild 😍🥲“, schreibt einer, und ein anderer fragt: „Ist es das gleiche Mädchen wie in den Niederlanden (oder war es Belgien)?“.

Die Mutter hat darauf geantwortet – und die Verwirrung aufgeklärt. Keyboarder Flake hat bei einem Auftritt in den Niederlanden zwar nicht das Mädchen selbst in das Gummiboot aufgenommen, dafür aber Wegezoll kassiert, in Naturalien. „Ja, es ist unsere gleiche Tochter. Das erste Mal war sie in Nijmegen. Letztes Jahr war sie in Groningen auch als Schneewittchen, dort hat Flake ihren Apfel mitgenommen, als die Boote vorbeifuhren. 🙌🏻“ Aber: Schneewittchen war nun schon zweimal im Boot, beide Male, bei Male Schneider, einmal in Nijmegen, nun Frankfurt.

Und, direkt an Christoph Schneider adressiert: „Aaaaaaaaaaah woooooow liebe das Bild von unserem Schneewittchen mit Christoph 😍❤️‍🔥. Wir lieben euch so sehr!“

Am Ende bekam Schneewittchen, an der Bühne angekommen, eine Umarmung von Till Lindemann.

Tatsächlich hat die sich taaniepaanie nennende Userin einige Boot-Clips ihrer Tochter auf Instagram veröffentlicht, die Kleine ist also ein echter Routinier:

Wie schafft Schneewittchen es immer wieder auf das Boot?

Bleibt die Frage, wie das Mädchen erneut in das Rammstein-Boot schaffte – stand sie nur einfach am richtigen Platz innerhalb der gigantischen Stadioninnenräume, oder wurde das Boot direkt zu ihr gelotst? Glück oder Kooperation mit der Band, das ist hier die Frage.

Laut der Mutter einfach nur pures Glück: „Und wieder, zum zweiten Mal ❤️‍🔥 Kleines Schneewittchen nach der Show in Nijmegen; ‚Mama…..das wird mir NIE wieder in meinem Leben passieren‘. Aber schau mal, was gestern auf der Messe in Frankfurt passiert ist 😱. Christoph nahm sie zum zweiten Mal mit auf eine Bootstour. ❤️‍🔥 Ich glaube, eine neue Tradition ist geboren und sie gehört jetzt zur Band 😉 .“