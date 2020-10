Rammstein: Flake geht auf Lese-Tour – hier sind die Termine für 2021

Vor 25 Jahren veröffentlichten Rammstein ihr Debütalbum „Herzeleid“. Eine Aktion auf Facebook dürfte auf Jubiläumsfeierlichkeiten hindeuten. Kommt eine Deluxe Edition oder gar ein neues Album?

Am 25. September jährt sich zum 25. Mal die Veröffentlichung der Debütplatte von Rammstein, „Herzeleid“. Anscheinend hat die Berliner Band vor, das Jubiläum auch ausgiebig zu feiern. Darauf deuten die Facebook-Aktivitäten von Till Lindemann und Co. hin. In dem Sozialen Netzwerk posteten Rammstein einen Clip im Titelbild, der eine sich drehende violett-blaue Blume zeigt. Klar, das zarte Pflänzchen (damals in Orange) ist verbunden mit dem Aufstieg zur erfolgreichsten Hard-Rock-Band, die es in Deutschland je gegeben hat. Rammstein: Gibt es ein „Herzeleid 2“? Was es mit der romantischen Blauen Blume auf sich hat, ist noch nicht klar. Ein Statement der Band…