Rammstein: Till Lindemann ist ja vieles, aber sicher nicht der asketische Gandalf

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Ab dem 10. April 2026 ist eine Ausstellung im Berliner Rammstein-Store zu sehen, die auch Zeichnungen enthält, die die verschiedenen Bandmitglieder als „Herr der Ringe“-Charaktere darstellen.

„Skizzen und Illustrationen von Rammstein gehören zu den am häufigsten eingereichten Beiträgen im Rammstein Fan Archiv“, heißt es auf deren Instagram-Kanal. „Sie reichen von dynamischen Live-Darstellungen bis hin zu fantasievollen Arbeiten wie dem Exponat FA66531 – einer eindrucksvollen Darstellung der Bandmitglieder als Figuren aus Tolkiens berühmtem Universum.“

Und weiter: „Alle gezeigten Stücke aus dem Rammstein Fan Archiv sind Teil einer Ausstellung im Rammstein-Store in Berlin, die ab dem 10. April für einen Monat während der regulären Öffnungszeiten des Stores läuft.“

Rammstein trifft Mittelerde: Fantasiereiche Rollenzuweisungen

Es gehört viel Fantasie dazu, sich die Rammstein-Musiker in den berühmten Fantasy-Rollen vorzustellen: Richard Z. Kruspe als Elb Elrond, „Brillenmann“ (vielleicht Flake?) als böser Saruman, Paul Landers als Bilbo Beutlin, Christoph „Tränchen“ Schneider als vielleicht Elrond – und zur Krönung Till Lindemann als Gandalf. Gandalf ist ein Zauberer (Istari), der die freien Völker Mittelerdes im Kampf gegen das Böse unterstützt. Körperliche Begierden sind ihm fremd. Der Zeichner oder die Zeichnerin dieser Skizzen hat also eindeutig Humor bewiesen.

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„FA“ steht dabei für Fan-Archiv, „66531“ ist die individuelle Katalog- bzw. Inventarnummer des eingereichten Fan-Beitrags. Scheint also sehr viele Einreichungen zu geben. Die Nummer sechs der Band, der stille Bassist Oliver Riedel, fehlt übrigens in dieser LOTR-Galerie in den Rammstein-Socials.

Weitere Fan-Archiv-Stücke auf Instagram

Auf Instagram finden sich noch mehr Fotos von Fan-Archivstücken, die möglicherweise im Rammstein-Store ausgestellt werden. Eines bewirbt die Band so: „Waidmanns Heil! Dieses besondere Stück befindet sich seit über zwei Jahren im Fan Archiv: ein echtes Geweih, in das der Rammstein-Songtitel geschnitzt wurde und das anschließend zu einer Garderobe verarbeitet wurde.“