Rammstein lüften das Geheimnis von den Städten, in denen sie auftreten

„Get Ready, Amerika!“ – Nach ihrer Facebook-Ankündigung zur großen Nordamerika-Tournee 2020 haben Rammstein einen Trailer zur anstehenden Konzertreise veröffentlicht. Zu den Klängen von „Deutschland“ marschieren die sechs Musiker in Zeitlupe durch eine brennendes Stahlgerüst.

Ab Ende Mai 2020 jedenfalls sind Rammstein auch in Europa unterwegs – die Daten finden Sie hier.

Rammstein auf YouTube:

Auf Facebook haben Rammstein außerdem visualisiert, wie sie in die USA, Kanada und Mexiko einzufliegen gedenken (auf scherzhafte Weise). Die Band lassen den Zeppelin los und überfliegen die Skylines diverser Städte – damit ist nicht mehr nur klar, in welchen Bundesstaaten auftreten, sondern eben auch, in welchen Orten. Rammstein kommen u.a. also nach Philadelphia, Washington, D.C., Minneapolis, New York City und Montreal.

Rammstein auf Facebook: