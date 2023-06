Rammstein: Kachelmann erzürnt über Till-Lindemann-Vergleich

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

Seit mehr als einer Woche trenden auf Twitter #Rammstein und #Lindemann. Was dort seit dem heutigen Dienstag (06. Juni) auch trendet, ist #Kachelmann, also der Name Jörg Kachelmanns, dem Journalisten.

Es geht so sehr auf den Sack, meinen Namen als Indiz dafür lesen zu müssen, dass es so vielleicht nicht war, wie es womöglich ist #Rammstein Wenn Sie es interessiert, wie es bei mir war, Link im Profil. Und wenn Sies gesehen haben, wissen Sie, wie abseitig der Vergleich ist. https://t.co/180zdzvtYN — Jörg @kachelmann@meteo.social (@Kachelmann) June 6, 2023

Er verlinkt auf ein NDR-Video: „Verurteilt trotz Freispruch“. Der Beitrag trägt den Untertitel: „Jörg Kachelmann – einst war er Deutschlands berühmtester Wettermoderator. Doch dann trifft ihn ein Vergewaltigungsvorwurf. Er ist unschuldig – doch ein Makel bleibt“.

„Und wenn Sie es gesehen haben“, schreibt Kachelmann nun auf Twitter, „wissen Sie, wie abseitig der Vergleich ist“. Dass er für Vergleiche mit dem Till-Lindemann-Skandal herhalten soll, in deren Zuge dem Rammstein-Sänger von etlichen Frauen missbräuchliches Verhalten vorgeworfen wird, geht dem Wettermann „so sehr auf den Sack“. Dafür erhält der Schweizer Fernsehmoderator Rückendeckung von Twitter-Usern, aber auch Kritik – viele schreiben, dass auch der heute 64-Jährige nicht gut mit Frauen umgegangen sei.

Wie kommen die Leute darauf, Lindemann mit Kachelmann zu vergleichen?

Kachelmann-Prozess

Im „Kachelmann-Prozess“ wurde Kachelmann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Frau, mit der er eine intime Beziehung führte, 2010 festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Mannheim erhob Anklage gegen ihn, Verdacht: besonders schwere Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Einer Haftbeschwerde gab das Oberlandesgericht Karlsruhe schließlich statt, da kein dringender Tatverdacht mehr bestehe. Etwas über ein Jahr nach Festnahme endete das Verfahren mit einem Freispruch. Staatsanwaltschaft und Nebenklägerin gingen in Revision, nahmen diese aber zurück. Der Freispruch wurde rechtskräftig.

Nachdem Kachelmann zunächst Erfolg hatte mit einer durch alle Instanzen erfolgreichen Unterlassungsklage gegen seine ehemalige Geliebte, hob das Bundesverfassungsgericht diese im Jahr 2016 nach einer Verfassungsbeschwerde auf. Kachelmann hatte es ihr untersagen wollen, den Vergewaltigungsvorwurf aufrechtzuerhalten.

Der Lindemann-Skandal lässt sich mit dem Kachelmann-Prozess nicht vergleichen – von einer Anklage gegen den Rammstein-Frontmann ist sowieso nichts bekannt, bislang gibt es nur Anschuldigungen; und Jörg Kachelmann wiederum erzielte in der Vergewaltigungsanklage einen Freispruch. Menschen, die von Till Lindemanns Unschuld überzeugt sind, vergleichen den Sänger nun mit Kachelmann, der vor Gericht freigesprochen wurde; Menschen, die Lindemann für einen schlimmen Kerl halten, vergleichen ihn in den sozialen Netzwerken gerade deshalb aber auch mit Kachelmann.

Viele Twitter-User erinnern an Kachelmanns Verhalten gegenüber seiner damaligen Geliebten, und dieses Verhalten sei nicht in Ordnung gewesen. Damals pflegte er parallel mit mehreren Frauen gewisse Verhältnisse; eine von ihnen war die Nebenklägerin, die ihn vor Gericht brachte.

In einem weiteren Tweet schreibt Kachelmann: „Bitte benutzen Sie das, was mir passiert ist, nicht als Indiz für irgendwas.“