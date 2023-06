Rammstein distanziert sich von „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva

Alena Makeeva gilt in den aktuellen Vorwürfen gegen Till Lindemann als Schlüsselfigur. Die Russin arbeite Berichten zufolge seit vier Jahren im Umfeld von Rammstein – konkret allerdings für den Sänger der Band. Als „Casting-Direktorin“ habe sie dem Statement von Kayla Shyx zufolge junge Frauen rekrutiert. Dabei habe sie angeblich mit dem Versprechen gelockt, auf einer Aftershow von Rammstein und mit Till Lindemann feiern zu können.

Alena Makeeva: Das sei ihre Rolle gewesen

Bei einem reinen Treffen, ähnlich wie bei einem Meet & Greet, bleibe es aber nicht und das soll Alena Makeeva bewusst verschwiegen haben – angeblich, um dem Sänger die Frauen für sexuelle Handlungen zuführen zu können. Zuvor habe sie Fotos von den Frauen verlangt und sie gebeten, sich attraktiv anzuziehen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ Chatverläufen entnommen hat, sei der Dresscode „sexy-elegant, gothic rock, Cocktailkleider, alles gut, nur keine Rammstein-T-Shirts bitte“.

Kayla Shyx behauptete in ihrem Video auch, dass Makeeva ihr mehrfach Drinks angeboten habe, wohl um sie „lockerer zu machen“, auch habe sie die weiblichen Fans überredet, in Lindemanns Hotel mitzukommen. Andere Frauen im Raum hätten bereits benommen gewirkt. „Sie war extrem nett und zutraulich. Ich habe mir nichts gedacht.“ Später sei sie jedoch von Makeeva und Security-Personal in einen kleinen Raum geführt worden, zuvor habe sie ihr Handy abgeben müssen. „Makeeva hat wie eine Mum beruhigend auf mich eingeredet. Ich war unter miesem Druck.“ Die Band Rammstein habe allerdings nicht für die Dienste der „Casting-Direktorin“ gezahlt, so „Spiegel“, angeblich sei sie Lindemanns Assistentin gewesen.