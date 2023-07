Rammstein: Lindemann verabschiedet sich mit „Böse Zungen“-Reim

Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.

In der Kritik: Rammstein-Sänger Till Lindemann

„Und denkt immer daran: Bösen Zungen glaubt man nicht, die Wahrheit kommt doch eh ans Licht. Dankeschön, guten Abend!“ Mit diesen Worten verabschiedet Till Lindemann sich am Dienstagabend (18. Juli) von seinen Fans. Seine Band Rammstein gastierte da zum dritten Mal in Folge im Berliner Olympiastadion.

Eigentlich will der 60-Jährige eher seine Anwälte für sich sprechen lassen. Allerdings lässt er sich es nicht nehmen, die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn mit Witzeleien zu kommentieren. In „Angst“ etwa sang Lindemann zuvor schon statt „alle haben Angst vorm schwarzen Mann“ nun „alle haben Angst vor Lindemann“. In einem anderen Song machte er aus „die Vögel singen nicht mehr“ die Zeile „die Sänger vögeln nicht mehr“. Als die ersten Vorwürfe gegen ihn aufkamen, wirkte er noch angeschlagener, redete live auf der Bühne von „Stürmen, die vorüberziehen werden“.

Seine Fans bejubeln die martialischen Dichtversuche des Rammstein-Frontmanns weiterhin. Dabei steht die Band weiterhin im Kreuzfeuer. Neben Lindemann wurden nun auch Vorwürfe gegen Flake erhoben. Der Keyboarder wird in einer aktuellen Recherche des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und der „Süddeutschen Zeitung“ mit Vorfällen konfrontiert. Im Zentrum steht eine angebliche Begebenheit in Flakes Anwesen in Brandenburg. Diese liege über 20 Jahre zurück.

Eine damals 17-jährige Frau hat gegenüber dem vielköpfigen Reporterteam berichtet, dass es nach einem gemeinsamen Barbesuch im Dezember 2002 offenbar zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Sie sei damals „absolut verknallt gewesen“ in Till Lindemann, wird die Frau zitiert, die ihr wahres Alter gegenüber Lindemann und Lorenz anfangs um fünf Jahre nach oben „geschönt“ hatte. Wie in den Fällen zuvor wären angeblich Alkohol und sedierende Substanzen im Spiel gewesen, heißt es in dem Bericht.

Nachdem Lindemann die Runde in Flakes Quartier zum Schlafen verlassen hatte, hätte sie dort ein eigenes Bett aufgesucht. Flake hätte sich danebengelegt und sie wäre nach eigenen Angaben aber nicht in der Lage gewesen, den Keyboarder davon abzuhalten. Sie habe sich zumindest abgewendet, worauf Flake sie zurückgedreht und mit ihr Sex gehabt hätte.

