Rammstein: Hier posiert Till Lindemann allein im Berliner Olympiastadion

Die Ruhe vor dem Sturm? Auf Twitter gibt es ein Bild, das Till Lindemann vor einem Rammstein-Konzert auf der Bühne des Berliner Olympiastadions zeigt. Ob das Foto aktuell ist, ist unklar – möglich ist, dass es in den vergangenen Jahren aufgenommen wurde, als die Band in Berlin gastierte. Das Foto wurde auf einem Fan-Account gepostet, nicht auf den Social-Media-Kanälen der Band oder dem Instagram-Channel Lindemanns. Rammstein absolvieren ab dem heutigen Samstag (15. Juli) drei Konzerte in der deutschen Hauptstadt.

Rammstein werden seit mittlerweile Pfingstsonntag, seit Shelby Lynn Vorwürfe gegen das Rammstein-Camp adressierte, hart kritisiert. Dem 60-Jährigen wird missbräuchliches Verhalten vorgeworfen, was er abstreitet. Plattenfirma und Buchverlag pausieren die Zusammenarbeit. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Lindemann.

Es gibt eine Petition gegen die Rammstein-Konzerte, und es wird mit einer Demonstration gegen die Auftritte der Pyro-Rocker gerechnet. Es könnte auf dem Gelände des Olympiaparks in Berlin-Charlottenburg krachen.

Das Olympiastadion selbst hat ein paar Tipps und Hinweise zum Konzert am Samstag herausgegeben: Da vor allem heute (15.07.) mit Temperaturen um die 37 Grad Celsius zu rechnen ist, werden Besucher darauf hingewiesen, schützende Kopfbedeckung und Sonnencreme mitzubringen. Darüber hinaus erlaubt der Veranstaltungsort das Mitbringen von alkoholfreien Getränken im Getränkekarton oder in der PET-Flasche. Die Behältnisse können zudem vor Ort an den Toilettenanlagen aufgefüllt werden, damit alle Gäste vor und während der Show ausreichend trinken können. Am Sonntag ist voraussichtlich weniger heiß, erwartet aber dennoch Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad.

Rammstein: Keine Aftershowparty auf dem Gelände

Wie bereits im Vorfeld verkündet wurde, darf auf dem Gelände des Olympiastadions keine Aftershowparty für Rammstein stattfinden. Diese Entscheidung wurde aufgrund der erhobenen Vorwürfe gegen Till Lindemann getroffen. Besucher der Show sollten auch wissen, dass Demonstranten angekündigt haben, sich lautstark gegen die geplanten Rammstein-Konzerte auszusprechen.