Rammstein live 2019: Alle Ticket-Infos zum Zusatzkonzert in München

Wem die Server-Warteschleife es nicht wert war, Karten für die „Europe Stadium Tour“ zu besorgen, hat noch eine Chance: Tickets sind noch verfügbar – aber nur vereinzelt

Am 8. November startete der reguläre Vorverkauf für die komplette kommende Rammstein-Tournee. Wer nicht bereits als Mitglied des „LIFAD“-Fanclubs im vorab zuschlagen konnte, durfte ab 10 Uhr früh darauf hoffen, nicht zu lange in der Eventim-Warteschleife zu versacken. Nach einer Stunde war die Show in München bereits ausverkauft, sodass die Band eine Zusatzshow verkündete. Nach knapp drei Stunden laufendem Vorverkauf sind wenn überhaupt nur noch stark vereinzelte Karten erhältlich. Für die Konzerte in Deutschland und dutzende europäische Daten sind Tickets zurzeit nicht verfügbar. Es kann aber noch sein, dass einzelne Tickets im Verlauf des Tages immer wieder freigegeben werden. Wer…