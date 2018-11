Mit „At The BBC“ veröffentlichen R.E.M. am 19. Oktober Studio- und Live-Aufnahmen aus 25 Jahren Bandgeschichte

Am 19. Oktober erscheint von R.E.M. die Kollektion „At The BBC“: als Super Deluxe 8CD/1DVD-Boxset, als 2-CD, 2-LP und in digitalen Formaten. Sie umfasst Live- und Studioaufnahmen aus 25 Jahren Bandgeschichte. Highlights sind eine John Peel Session von 1998, ein Auftritt in der Radio 1 Live Lounge (2008), das Konzert der „Monster“-Tour in Milton Keynes 1995 sowie eine Show in der St. James Church in London 2004. Die DVD zeigt mit „Accelerating Backwards“ eine Retrospektive über die Auftritte bei der BBC, ebsno auch eine Folge von „Later …With Jools Holland“ aus dem Jahr 1998, sowie Auftritte bei Top of the Pops und…