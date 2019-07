Am Dienstag (28. Mai) spielten Rammstein das zweite Deutschland-Konzert ihrer großen Stadion-Tour durch Europa. Der zweite Gig in Gelsenkirchen - Bilder, Videos und die Setlist.

Rammstein spielen sich weiter warm für Europa. 2. Konzert in der Veltins-Arena (so war das erste). Natürlich kaum Veränderungen zur Premiere in Gelsenkirchen. Die Setlist ist die selbe wie am ersten Abend. Dafür gibt es für die Fans im Stadion die Weltpremiere des neuen Videos zu „Ausländer“. Rammstein-Lyrics: Das ist der Songtext zu „Ausländer“ Rammstein live in Gelsenkirchen: Bilder https://www.instagram.com/p/ByBU1uaIHn4/ https://www.instagram.com/p/ByBUtLmAKbT/ https://www.instagram.com/p/ByBUi6dIW22/ https://www.instagram.com/p/ByBUGxUiYRZ/ https://www.instagram.com/p/ByBTfHCIloo/ https://www.instagram.com/p/ByBQBuKIuM5/ https://www.instagram.com/p/ByBOSxygjdj/ Rammstein live in Gelsenkirchen: Setlist Was ich liebe Links 2-3-4 Sex Tattoo Sehnsucht Zeig dich Mein Herz brennt Puppe Heirate mich Diamant Deutschland (Rmx von Richard Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne Ohne…