Rammstein: „Live aus Berlin“ mit „Bück Dich (uncensored)“

Der Sänger von Iron Maiden traf den Rammstein-Frontmann im Rahmen von dessen Lindemann-Solo-Show in Paris.

Treffen sich ein Großer und ein Kleiner in der französischen Hauptstadt: Am Freitag (21. Februar) spielte Till Lindemann in Paris, um die Songs seiner neuen Lindemann-Platte „F & M“ vorzustellen. Dabei traf er in der Stadt der Liebe vor dem Konzert zufällig auf Bruce Dickinson von Iron Maiden. Der hatte Lust einfach auf das Konzert. Der Rammstein-Sänger ließ sich mit seinem Kollegen ablichten und verpasste ihm eine seiner Doctor-Dick-Mützen. Unter dem Namen führt Lindemann sein eigenes Kunst-Label mit zuweilen zweifelhaften Artefakten. Warum Dickinson allerdings sich selbst den Mund verbietet und auf dem Bild schaut, als wäre er plötzlich zu Michael…