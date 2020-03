Rammstein: Till Lindemann auf Intensivstation

Das wird Sie auch interessieren





Till Lindemann soll sich in Berlin in einer Intensivstation befinden. Das meldet „Bild“. Das Blatt berichtet, dass der 57-jährige wegen einer Corona-Erkrankung dort in Quarantäne gestellt wurde. Er soll sich nicht in Lebensgefahr befinden und bereits auf dem Weg der Besserung sein.

Die Corona-Diagnose sei nach der Rückkehr des Rammstein-Sängers aus Russland (15. März) festgestellt worden. Dort absolvierte er mit der „Lindemann“-Band einige Konzerte.

Extrem hohes Fieber

Die Zeitung meldet weiterhin, dass Lindemann per Notarzt-Team in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden sei, weil er „extrem hohes Fieber“ gehabt hätte. Da bei ihm außerdem eine Lungenentzündung festgestellt worden sei, sei er auf die Intensivstation gekommen und unter Quarantäne gestellt.

Erst vor zwei Tagen gab es auf dem offiziellen Instagram-Account von Till Lindemann ein neues Foto. Aufgenommen hatte er es in Tschernobyl.

Till Lindemann auf Instagram: