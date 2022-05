Rammstein live in Prag 2022: Fotos, Setlist, Videos

Die Europa-Tour von Rammstein startete am Sonntag (15. Mai) in Prag. Nun gibt es jede Menge Bild- und Videomaterial – sowie die Setlist von dem Auftakt der Tournee.

Empfehlung der Redaktion Rammstein: Dies sind die Special Guests auf Tour 2022

31 Shows in Europa

Rammstein spielen im Rahmen ihrer Europa Stadion Tour 31 Shows in 19 europäischen Städten. Nach den beiden Auftritten in Prag am 15. und 16. Mai geht es am 20. Mai weiter in Leipzig. Zu den weiteren Konzerten in Deutschland zählen: Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf.

Nach der Europa-Tournee folgen Dates in Kanada, den USA und Mexiko. Die Fans erwarten sowohl alte Songs als auch Titel vom aktuellen Album „Zeit“. Mehr Informationen dazu findet ihr in der Setlist weiter unten im Artikel.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rammstein (@rammsteinofficial)

Videos vom Tour-Start in Prag:

Setlist

Intro: Feuerwerksmusik (Georg Friedrich Händel)

01. Armee der Tristen

02. Zick Zack

03. Links 2-3-4

04. Sehnsucht

05. Zeig dich

06. Mein Herz brennt

07. Puppe

08. Heirate mich

09. Zeit

10. Deutschland

11. Radio

12. Mein Teil

13. Du hast

14. Sonne

15. Engel (Piano-Version)

16. Ausländer

17. Du riechst so gut

18. Pussy

19. Rammstein

20. Ich will

21. Adieu

Alle Konzerte der Europa Stadiontour 2022

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

16.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (Zusatztermin)

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark (Zusatzkonzert)

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers (Zusatzkonzert)

Nordamerika-Tour

21. 08.2022 – Montreal, Quebec – Parc Jean-Drapeau

27. 08.2022 – Minneapolis, Minnesota – U.S. Bank Stadium

31. 08.2022 – Philadelphia, Pennsylvania – Lincoln Financial Field

03.09.2022 – Chicago, Illinois – Soldier Field

06. 09.2022 – East Rutherford, New Jersey – MetLife Stadium

09. 09.2022 – Foxborough, Massachusetts – Gillette Stadium

17. 09.2022 – San Antonio, Texas – Alamodome

23.09. 2022 – Los Angeles, Kalifornien – Los Angeles Memorial Coliseum

24. 09.2022 – Los Angeles, Kalifornien – Los Angeles Memorial Coliseum (Neue Show)

01.10.2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol

02.10.2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol

4. 10.2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol (Neue Show)

Hier könnt ihr Rammsteins aktuelles Album „Zeit“ im Stream hören: