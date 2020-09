Foto: picture alliance/dpa, Christophe Gateau. All rights reserved.

Am 25. September jährt sich zum 25. Mal die Veröffentlichung der Debütplatte von Rammstein, „Herzeleid“. Anscheinend hat die Berliner Band vor, das Jubiläum auch ausgiebig zu feiern. Darauf deuten die Facebook-Aktivitäten von Till Lindemann und Co. hin.

In dem Sozialen Netzwerk posteten Rammstein einen Clip im Titelbild, der eine sich drehende violett-blaue Blume zeigt. Klar, das zarte Pflänzchen (damals in Orange) ist verbunden mit dem Aufstieg zur erfolgreichsten Hard-Rock-Band, die es in Deutschland je gegeben hat.

Rammstein: Gibt es ein „Herzeleid 2“?

Was es mit der romantischen Blauen Blume auf sich hat, ist noch nicht klar. Ein Statement der Band gibt es nicht, auf Instagram ist auch noch nichts zu sehen. Fans spekulieren in Kommentaren auf Facebook, ob es eine Deluxe-Box geben könnte (mit Vinyl und CD, mit unbekannten Bonustracks und Zusatzmaterial) oder gleich ein „Herzeleid 2“. Interessant wäre eine Neufassung der Songs, frisch im Studio eingespielt und mit einigen neuen Tracks versetzt.

Möglich wäre mit Blick auf den Jubiläumstermin sogar eine überraschende Veröffentlichung in dieser Woche.

Zuletzt hatte es Berichte darüber gegeben, dass die Musiker sich in Frankreich aufhalten und in der Nähe ihres Studios „La Fabrique“ gesichtet wurden. Hier hatten Rammstein auch ihre letzte, selbst betitelte LP aufgenommen. Zeit dafür hatten die Berliner jedenfalls. Wegen der Corona-Pandemie fiel der zweite Teil ihrer Welttournee komplett ins Wasser, alle Termine wurden auf 2021 verschoben.