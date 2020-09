Foto: picture alliance/dpa, Christoph Soeder. All rights reserved.

Till Lindemann, Sänger von Rammstein, im Olympiastadion in Berlin 2019

Rammstein wollten eigentlich in diesem Jahr den zweiten Teil ihrer großen Stadion-Welttournee abhalten, mit einem auch für diese inzwischen größte aller deutschen Bands bisher einmaligem Abstecher nach Nordamerika in einige der größten Arenen.

Bekanntlich machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung, so dass von Rammstein in diesem Jahr allenfalls die Live-Aktivitäten von Till Lindemann mit seinem Soloprojekt Lindemann übrig blieben.

Doch anscheinend hat die Band die Isolationszeit gut für sich genutzt. Erst vor einigen Wochen erzählte Rammstein-Drummer Christoph Schneider in einem Podcast, dass Rammstein während der Corona-Pause neue Songs entwickelt habe.

Anscheinend sind die Musiker schon in der zweiten Phase der Produktion einer neuen Platte. Das legt jedenfalls ein Bericht der Fanseite „Rammstein World“ nahe. Demnach sind die Berliner bereits im Studio – und zwar in den „La Fabrique“-Studios im französischen Saint-Rémy-de-Provence. Dort nahmen Rammstein auch ihre letzte, selbstbetitelte Platte auf.

Mit harmlos anmutenden Bildern aus der Urlaubsidylle in Marseille meldete sich Schneider auf seinem Instagram-Account, was natürlich keine Bestätigung der bislang von der Band natürlich nicht kommentierten Gerüchte ist. Aber vielleicht doch ein kleiner Hinweis, der sich mit den Erkenntnissen der Rammstein-Fansite deckt, dass in der Nähe der „La Fabrique“-Studios auch einige Mitarbeiter der Gruppe gesichtet wurden.