Roger Waters: Prag-Konzert wird weltweit live in Kinos übertragen

Roger Waters hat angekündigt, sein Konzert in Prag im Zuge seiner „This Is Not A Drill“-Tour am 25. Mai live zu übertragen. Der Auftritt des polarisierenden Pink-Floyd-Mitbegründers wird dabei in mehr als 1.500 Kinos weltweit ausgestrahlt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit geben können, eine solch ikonische Konzertperformance live auf der großen Leinwand zu erleben“, ließ Tom Mackay verlauten. Als „President für Premium Content“ von Sony Music ist er Mitorganisator des Events. Regie wird Sean Evans führen, der auch schon für Waters‘ Konzertfilme „Us + Them“ und „The Wall“ zusammen mit dem 79-Jährigen arbeitete.

In welchen Filmtheatern Fans das Konzert auf der Leinwand verfolgen können, wird am 25. April publik. Dann startet auch der Vorverkauf für Kino-Tickets. Dafür wurde bereits eine eigene Website ins Leben gerufen, auf der weitere Updates folgen werden.

Roger Waters als Dauerthema

Der umstrittene Musiker sorgte in den letzten Monaten für diverse Schlagzeilen. Dieses Mal – aus Sicht seiner Fans – jedoch für gute. Nach seinen Äußerungen über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seinen von Kritikern als antisemitisch gedeuteten Aussagen im Zusammenhang mit der Außenpolitik Israels und dem Nahost-Konflikt, geriet er vermehrt in die Kritik. Forderungen nach Konzert-Verboten und -Absagen wurden laut. In Frankfurt befindet sich Waters im Rechtsstreit mit der Stadtverwaltung, die seine Show in der Festhalle canceln will.

Die „This Is Not A Drill“-Tour ist währenddessen in vollem Gange – und die nächste Waters-Schlagzeile wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zeitnah folgen.