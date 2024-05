„Muss man gesehen haben!“, lautet eine häufige Einschätzung zur Bühnenshow Rammsteins. Muss man die Show gesehen haben? Wer blind ist, kann sie nicht nur hören, er kann sie auch anfassen. Das zumindest will die Band um Till Lindemann nun ermöglichen.

„Rammstein would like to invite all blind European Stadium Tour 2024 concert attendees to touch and discover the stage with hands on an exclusive guided tour! Get in touch at community@rammstein-management.de with the following documents to apply: •⁠ ⁠official medical i.d. or document from a medical professional as proof of your serious visual impairment⁣ / blindness •⁠ ⁠photo of your ticket with your name and the date of the concert We look forward to meeting you!“, heißt es in den sozialen Medien. „Rammstein lädt alle blinden Konzertbesucher der European Stadium Tour 2024 ein, die Bühne bei einer exklusiven Führung mit den Händen zu berühren und zu entdecken! Bewerben Sie sich unter community@rammstein-management.de mit den folgenden Unterlagen: – offizieller medizinischer Ausweis oder Dokument eines Arztes als Nachweis deiner schweren Sehbehinderung/Blindheit – Foto deiner Eintrittskarte mit deinem Namen und dem Datum des Konzerts Wir freuen uns auf dich!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Draufmogeln gilt nicht – einen auf blind machen also, um einmal die Bühne anzufassen, ist ausgeschlossen. Ein medizinischer Nachweis ist Pflicht. Eisen, Gitter, vielleicht auch Instrumente … was es alles zu berühren gilt, scheint derweil noch unklar. Die Tour beginnt am Sonntag, 11. Mai, in Prag.

Wir berichteten zuletzt:

Die französische Synthwave-Gruppe Ninja Cyborg vertritt die Ansicht, Rammstein hätten sich ungefragt bei ihnen bedient und wirft der Band Diebstahl geistigen Eigentums vor. Ihre Behauptung: Das Synthesizer- und Gitarrenriff aus „Deutschland“ (von 2019) sei im Wesentlichen ihrem Stück „The Sunny Road“ von 2018 entnommen.

„Deutschland“-Riff laut Experte zweifelsfrei ein Plagiat

Nachdem das Duo, bestehend aus Marc Botté und Martin Antiphon, ihrerseits von Rammstein-Fans immer wieder des Plagiats bezichtigt worden sind, zogen sie bereits 2021 in Paris vor Gericht. Der Vorwurf wurde damals allerdings abgewiesen. Jetzt versuchen sie es erneut und gehen in Berufung.

Laut Musikrechtsexperte Richard Dubugnon, der vom Gericht für das Verfahren bestellt wurde, handele es sich bei bei Rammsteins Track „zweifelsfrei“ um ein Plagiat, da es „absichtlich das Riff und andere melodische Elemente“ aus „The Sunny Road“ entliehen habe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Band sagte gegenüber dem französischen Nachrichtenmagazin „Le Nouvel Obs“: „Wir wollen, dass dieses Stück als unseres anerkannt wird und dass wir unser Leben als Künstler nicht mehr damit verbringen müssen, uns ständig zu rechtfertigen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Botté fügte hinzu: „Ich mag Rammstein nicht und ich höre diese Band nicht. Das Riff stammt von mir. Ich wusste ganz genau, dass ich sie nicht bestohlen habe.“

Am 10. September wird der Prozess in Paris starten.