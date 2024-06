Vorletzten Sonntag (26. Mai) verkündete Bruce Springsteen via Instagram, dass er sich wegen Stimmproblemen eine Auszeit von seiner Tournee mit der E Street Band nehmen muss. Einen Tag vorher (25. Mai) davor verschob er bereits sein Konzert in Marseille. Außerdem hat er die für Prag (28. Mai) und Mailand (1. und 3. Juni) geplanten Gigs verschoben. Die Fans ließen sich davon nicht unterkriegen und feierten unter sich zu den Hits des Rockers. Dieser dankte ihnen jetzt in einem rührenden Video auf Instagram.

Videobotschaft an die Fans

„Hi hier ist Bruce Springsteen aus den wilden Gefilden von New Jersey, wo ich gerade meine Stimme kuriere“, sagt der Sänger in seine Smartphone-Kamera.

„Ich muss mich nochmals dafür entschuldigen, dass ich die Konzerte verpasst habe. Aber vor allem muss ich unseren unglaublichen Fans in den Städten Marseille, Mailand und Prag für ihre wunderbaren Ständchen danken, als es uns nicht so gut ging“, fährt er fort. „Es war wirklich rührend, sehr emotional, und das werde ich nie vergessen. Wir kommen wieder und werden euch die Show eures Lebens bieten. Herzlichen Dank!“, verspricht er.

Die Fans nahmen dem 74-Jährigen die Absagen nicht übel und veranstalteten kurzerhand ihre eigenen kleinen Konzerte. Gemeinsam sangen und tanzten sie zu den Hits von Springsteen, der derweil flach lag.

Hier feiern die Springsteen-Fans in Mailand:

Am Dienstag (4. Juni) verkündete Springsteen nun immerhin zwei der drei Nachholtermine. In Marseille wird er am 31. Mai auftreten und das Konzert in Prag soll am 15. Juni nachgeholt werden. „Informationen für das Mailänder San-Siro-Stadion folgen“, heißt es in dem Post.

„Alle Karten für die verschobenen Vorstellungen behalten ihre Gültigkeit für die neu angekündigten Termine. Wer möchte, kann die Tickets für beide Veranstaltungen an der ursprünglichen Verkaufsstelle zurückerhalten“, versichert der Rocker zudem.