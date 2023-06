Keine Lindemann-Ermittlungen: Shelby Lynn legt Beschwerde ein

Die Reise von Rammstein nach Litauen im Mai könnte für einen Wendepunkt in der Sicht auf die Band sorgen. Das ist klar, seit Shelby Lynn auf Twitter und Instagram mit einem aufsehenerregenden Post erzählte, dass sie rund um das Konzert in Vilnius angeblich eine harsche Begegnung mit Till Lindemann hatte und später nach eigenen Angaben das Bewusstsein verlor.

Sie sprach deshalb von heimlich verabreichten K.o.-Tropfen, denn anders könne sie sich, so Lynn, nicht erklären, warum sie später das Bewusstsein verlor. Die 24-Jährige dokumentierte auf Instagram auch blaue Flecke, die sie sich nur mit Misshandlungen erklären könne.

Bruising including what seems to be finger marks from being grabbed maybe. I don’t know when these bruises happened because I was so off my head under the influence of something. This is from the night of and morning after #shelbys69666 #rammstein pic.twitter.com/wvv4fwDB16

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 25, 2023