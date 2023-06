Schweizer Komiker Peach Weber erntet Shitstorm für Rammstein-Tweet

Der Schweizer Komiker Peach Weber hat mit einem kontroversen Tweet eine Welle negativer Kommentare heraufbeschworen. „Zum Thema Rammstein: Bei meinen Vorstellungen gibt es auch eine Row Zero. Da aber meine Groupies schon über 70 sind, würde es höchstens als ‚Unzucht mit Verjährten‘ gelten. Ich wünsche allen einen schönen Tag!“, schrieb der 70-Jährige am Montag (12. Juni).

So wirklich zum Lachen war in den Kommentaren niemandem zumute. Überwiegend negative Reaktionen sammelten sich unter dem Tweet. „Dafür, dass Du für diesen Joke ewig gebraucht hast, ist er gar nicht mal so gut“, schrieb etwa eine Userin.

„opfer von sexuellen übergriffen und machtmissbrauch werden bestimmt kräftig lachen über deinen beitrag. NICHT! Ekelhaft!“, findet ein weiterer Nutzer.

„ich nehm wahr, dass du massgeblich dich selbst und deine fans damit hochnehmen willlst. trotzdem – wie schon bei den ärzten – unterschätzt du mE, dass solche witze reale opfer triggern und re-viktimisieren. ich glaub, das kannst du besser“, versuchte ein Anderer die Wogen zu glätten.

Auf Anfrage der Schweizer „blue News“ schrieb Weber: „Ich werde dazu keinen Kommentar abgeben, weil diese „Pseudo-Empörungskultur“ einfach nur lächerlich ist. Zudem lese ich generell keine Kommentare – nur persönliche Zuschriften mit Absender.“

Auch deutsche Musiker haben in den letzten Tagen mit schlechten Witzen auf sich aufmerksam gemacht. „Meine K.O.-Tropfen sind homöopathisch“, sagte etwa Bela B bei einer Ansage während des Ärzte-Auftritts am Dienstag (06. Juni) in Luxemburg. „Entschuldigung, ich suche mir grade noch eine aus, die mir unter der Bühnen einen blasen muss“, sagte Sido auf der Bühne beim „Campus Spring Break“ in Bochum (08. Juni).