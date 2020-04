Rammstein: Neues Statement zu Konzerten 2020

Sorge um Rammstein-Sänger Till Lindemann: Er soll Patient auf einer Berliner Intensivstation sein, sich jedoch nicht in Lebensgefahr befinden.

UPDATE: Rammstein haben ein Statement zum Gesundheitszustand Lindemanns veröffentlicht: https://www.facebook.com/Rammstein/photos/a.185050467712/10157836902742713/?type=3 Wir berichteten zuvor: Till Lindemann soll sich in Berlin in einer Intensivstation befinden. Das meldet „Bild“. Das Blatt berichtete zunächst, dass der 57-jährige wegen einer Corona-Erkrankung dort in Quarantäne gestellt wurde. Später meldete das Blatt, der Verdacht auf COVID-19 habe sich nicht bestätigt. Er soll sich nicht oder nicht mehr in Lebensgefahr befinden und bereits auf dem Weg der Besserung sein. Unter welcher Krankheit Lindemann leidet, ist jedoch derzeit noch unklar. Erste gesundheitliche Probleme seien nach der Rückkehr des Rammstein-Sängers aus Russland (15. März) festgestellt worden. Dort absolvierte er mit…