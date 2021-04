Till Lindemann veröffentlicht Song auf Russisch

Im März feierte das R.E.M.-Album OUT OF TiME seinen 30. Geburtstag. Anlässlich dessen rekapituliert Sänger Michael Stipe die Bedeutung des Hits „Losing My Religion“.

Michael Stipe beschreibt die Publikumsreaktion des bedeutenden R.E.M.-Songs „Losing My Religion“ als das „stärkste Gefühl“, das er in seinem Leben je verspürte. Nachdem die Single aus dem 1991 erschienenen Album OUT OF TIME ein riesigen Erfolg mit sich zog, tourte die Band vier Jahre lang nicht mehr. Als sie jedoch wieder regelmäßig vor einem großen Publikum stand, erkannte dies ihren Hit an den ersten Tönen sofort wieder. In einem Interview mit „Apple Music Hits“ erzählte der Musiker, dass man es fühle, noch bevor es ersichtlich wird: „Die Energie, die von einem Publikum ausgeht, einem großen Publikum in einer Outdoor-Arena, mit…