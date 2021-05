Till Lindemann: Neuer Solo-Song „Ich hasse Kinder“ – Trailer hier ansehen

Die Corona-Pandemie zwingt die Betreiber der Kinos seit Monaten, ihre Türen geschlossen zu halten. Nun gibt es mehr als ein Licht am Ende des Tunnels.

Die deutschen Kinos können aufatmen: Nach vielen Wochen der Pandemie-Schließung bereiten die Betreiber die Wiedereröffnung vor. Zum 1. Juli sollen nach dem Willen mehrerer Verbände an vielen Orten in Deutschland wieder Filmvorführungen stattfinden. Möglich machen dies die deutlich sinkenden Inzidenzzahlen und der Impffortschritt, heißt es in einem Statement der Verbände HDF Kino und AG Kino. In Berlin öffnen bereits die ersten Freiluftkinos, allerdings nur unter starken Hygiene-Vorschriften. Infektionszahlen weiter entscheidend Wann konkret wieder in Kinosälen der Projektor angeworfen werden kann, hängt allerdings nach wie vor von den Infektionszahlen und den Schutzmaßnahmen einzelner Bundesländer ab. Konkret heißt dies: Sollte es die…