Rammstein: Uhrzeit für „Deutschland“-Release steht! Video hier

Am Donnerstag, 18 Uhr, ist es soweit: „Deutschland“ wird veröffentlicht. Das gaben Rammstein auf ihrer Homepage bekannt.

Außerdem meldet die Band: „As Rammstein just confirmed, the new, untitled Rammstein album will be released on May 17, 2019“ – am 17. Mai 2019 erscheint also die Platte.

„Deutschland“: Stream und Download

„The first single “Deutschland” will be released today on all streaming channels and as a download. The video premiere will take place at 6 pm CET!“

Schon vorab sorgte ein 35-sekündiger Clip für heftige Kontroversen, weil die Musiker sich darin in Häftlingskleidung zeigen, die denen von KZ-Insassen ähnelt.

Auf ihrer Website haben Rammstein auch das Cover der Single präsentiert:

„Deutschland“-Videopremiere: