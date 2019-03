Rammstein und „Deutschland“: So reagieren Politik und Verbände auf das Video

Foto: Getty Images, Gallo Images. All rights reserved.

Mit einem 35-sekündigen Clip machen Rammstein auf ihre neue Single aufmerksam, die am Donnerstag erscheinen soll und Gerüchten zufolge „Deutschland“ betitelt ist.

In dem Teaser-Video stehen die Musiker in KZ-Häftlings-ähnlicher Kleidung am Galgen.

Gitarrist Paul Landers trägt einen Judenstern auf der Brust, und in frakturähnlicher Schrift endet das Video mit dem Wort „Deutschland“.

Politiker und jüdische Verbände haben sich zu dem Clip zu Wort gemeldet, „Bild“ zitiert sie: