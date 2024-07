Diese Showeinlage ist ein festes Ritual bei Konzerten von Rammstein: Die Bandmitglieder lassen sich in einem Schlauchboot über die Köpfe tausender Fans und auf Händen durch den Innenraum des jeweiligen Stadions tragen. Im Netz finden sich viele Videos und Fotos glücklicher Menschen, auch Kinder, die dabei ins Boot geholt werden – oder von selbst ins Boot klettern.

Aber wie gefährlich ist das eigentlich?

Auf Instagram äußert ein Fan Bedenken, die ihm nach dem Auftritt in Oostende gekommen sind: „Leute, bleibt von den Booten weg. Es ist mir unbegreiflich, dass Erziehungsberechtigte ihren Kindern überhaupt erlauben, dort hinauf zu gehen, nicht nur, weil sie sich verirren und erwischt werden können, sondern weil wir gesehen haben, wie aggressiv die Leute die Boote schaukeln können (was verdammt unhöflich ist, nebenbei bemerkt). Erwachsene sollten auch nicht dort oben sein. Irgendwann wird ein Unfall passieren, und wir werden die Boote ganz verlieren.“ Ein anderer: „Die Leute sollten aufhören zu versuchen, in die Boote zu kommen…“

Auf Reddit gibt es mehrere Threads zum Thema „Rammstein und ihr Boot“. Da schreibt einer: „Beim letzten Konzert am Sonntag in Dresden stand ich direkt unter den Booten. Da ich relativ groß bin, habe ich erlebt, wie viel Gewicht auf meine ausgestreckten Arme drückt.“

Und wie sieht die Band das? Offiziell gibt es nichts zu hören. Ein Fan verweist auf eine besorgte Reaktion von Gitarrist Paul Landers: „Letztes Jahr haben sie die Leute aufgefordert, es nicht zu tun. Paul hat sogar mit dem Finger auf einen Mann gezeigt, der es versucht hatte.“

Auch Bassist Oliver Riedel sei von manchen Kletteraktionen nicht gerade begeistert gewesen, wie einer anmerkt: „Oliver weist immer wieder auf die Balance-Techniken hin, die er braucht, um nicht zu kentern. Einen weiteren Menschen ohne Vorwarnung oder Vorbereitung ins Boot zu nehmen, ist einfach rücksichtslos. Die Fans müssen auch verstehen, dass die Bandmitglieder kein öffentliches Eigentum sind.“

„Ich habe schon Clips gesehen, in denen Flake und Ollie gekentert sind“

Besonders ein Ereignis beim Konzert in Dresden ist vielen Anhängern in Erinnerung geblieben. „Ich glaube, es war in der letzten Nacht in Dresden (aber man wird mich korrigieren, wenn ich falsch liege). Zwei Männer stiegen schließlich mit Schneider und Flake ins Boot, nachdem Schneider einem von ihnen eindeutig ’nein‘ gesagt hatte. Aber es passierte auch an anderen Abenden.“

Ein paar „Boot“-Eindrücke:

