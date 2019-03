Rammstein werden gehängt – Neuer Video-Teaser online

Nachdem gestern bereits mehrere Teaser-Clips auf Instagram aufgetaucht sind, wodurch sich die Gerüchte um die neue Rammstein-Single und deren Titel verdichteten, wurde jetzt ein Video-Teaser gepostet.

Die Clips wurden unter dem Account „specter“ hochgeladen, hinter dem sich Eric „Specter“ Remberg, ehemaliger Labelchef von Aggro Berlin, verbirgt. Er postete gestern Ausschnitte aus dem neuen Rammstein-Video, worauf eine Frau mit Krone und Schwert Till Lindemanns Kopf in den Armen hält.

Der neue Teaser zum Video zeigt Lindemanns Band in Sträflingskleidung mit einem Seil um den Hals in einer Reihe stehen. Werden Rammstein wirklich gehängt? Am Ende des Teasers erscheint der Titel „Deutschland“ über römischen Ziffern.

Die Unterschrift des Videos zeigt in römischer Schrift den 28. März 2019 – voraussichtlich der Release für das neue Video. Auch das Rätselraten um den ersten Titel der neuen Single war bereits am Laufen, die Begriffe „Du hast viel geweint“ und „Deutschland“ liegen auf dem Tisch.

Die Veröffentlichung des ersten Rammstein-Albums seit über zehn Jahren wird mit enormer Spannung und Vorfreude erwartet. Ab Mai gehen Rammstein auf große Stadiontour.