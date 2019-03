Foto: Redferns, Peter Pakvis. All rights reserved.

Am Wochenende meldete ROLLING STONE, dass der Regisseur eines neuen Videos von Rammstein mit einer Instagram-Story den Zeitpunkt für die Premiere dieses Clips verraten hätte. Das entspricht zwar den Tatsachen, doch damit ist keinesfalls ein Geheimnis geleakt worden, wie nun das Lebel der Band meldet.

Stattdessen kamen die ersten Infos am Wochenende über Spotify, wo kleine so genannte Video-Loops von nicht mehr als ein paar sekunden Hinweise lieferten. Normalerweise gibt es in dieser Form sonst kleine Ausschnitte aus den Videos zu bestimmten Songs, die von Spotify-Nutzern auf dem Smartphone aktiviert werden.

Nicht so aber bei Rammstein. Till Lindemann und Co. entschieden sich für die Vorstellung ihres neuen Videos bei Spotify Songs mit kleinen Clips für einen geheimnisvollen Werbeeffekt auszustatten.

Videos passten thematisch zu abgespielten Rammstein-Songs

Rammstein haben also für ihre Zwecke Spotify gehacked! Laut Label machte das bisher noch keine Band. Und auf allen anderen Rammstein-Kanälen gab es auch keine weiteren Infos.

Wie ebenfalls das Lebel mitteilte, passen die kleinen Videos sogar thematisch zu den verwendeten Tracks. So ist bei „Keine Lust“ eine Frau zu sehen, die gelangweilt guckt. Bei „Ich tu dir weh“ wird ein Kopf abgetrennt. Und dazu im Hintergrund der Termin für das neue Video in römischen Ziffern.

Rammstein hatten bereits vor einiger Zeit angedeutet, dass ihre neue Platte, die erste seit zehn Jahren, im Frühjahr erscheinen wird. Zuletzt zeigte die Band neue Fotos auf Instagram, drehte einen Clip in Berlin-Spandau und kündigte an, dass beim Konzert in Moskau ein neuer Live-Rekord aufgestellt würde.