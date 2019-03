Rammstein: Gerücht! Ist das der VÖ-Termin für das neue Album?

„No Fire, No Nuns“: Rammstein posten Stills aus einem neuen Video. Die Regieklappe ist mit vermeintlich geheimnisvollen Wörtern geschmückt.

Mit einer Instagram-Story legten sie los, jetzt posteten Rammstein auch auf Facebook Fotos aus ihrem kommenden Video – dem ersten Vorboten ihres für April erwarteten, noch unbetitelten Album. „No Fire, No Nuns“ kommentiert die Band die Dreharbeiten zur Single, deren Titel ebenfalls noch immer unbekannt ist. Zu sehen sind unter anderem Nonnen, ein Priester mit Speer, Jesus am Kreuz, ein Totenschädel, Drehort scheint eine Kirche zu sein. In den sozialen Netzwerken rätseln Fans aber vor allem, was die Wörter und Namen auf der Regieklappe zu bedeuten haben. Jonas Akerlund, klar, das ist der Regisseur, der schon öfter mit Rammstein zusammengearbeitet…