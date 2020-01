Rammstein: Zeppelin kreist zu den Klängen von „Amerika“ über Los Angeles

Der Rammstein Store gibt seine Termine für 2020 bekannt. Hier finden Sie alle Öffnungszeiten des Berliner Pop-Up-Stores im Überblick.

2020 wird ein umtriebiges Jahr für Rammstein. Nachdem sie letztes Jahr ihr siebtes Studioalbum veröffentlichten, sind sie jetzt live auf ihrer Europatour zu sehen. Auch der Berliner Pop-Up Store der deutschen Rock-Band gab jetzt neue Termine für 2020 bekannt. Der Rammstein Store öffnet jeweils nur an bestimmten Samstagen im Jahr seine Türen und bietet Fans die Möglichkeit Merchandise zu kaufen, aber auch exklusive Blicke auf Materialien aus Videos und Live-Auftritten zu bekommen. Zu finden ist der Pop-Up-Store in der Hertzstraße 63b in 13158 Berlin (Pankow) und öffnet an folgenden Tagen jeweils von 10-14 Uhr. Rammstein Store Termine 2020: 18.01. 01.02.…