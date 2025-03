Ranking: Die 10 besten Alben von Van Halen

10. „For Unlawful Carnal Knowledge“

Van Halen legten in den 1990er Jahren mit For Unlawful Carnal Knowledge, ihrem dritten Album mit Sammy Hagar an der Spitze, einen sehr starken Start hin. Die LP wurde kurz vor dem Höhepunkt der Grunge-Bewegung veröffentlicht. Und wurde dank großer Radiohits wie „Poundcake“ und „Right Now“ dennoch ein riesiger Bestseller.

Zu dem letztgenannten Song gab es ein sehr cleveres Video, das MTV in Dauerschleife zeigte und das Van Halen einer ganz neuen Generation von Rockfans vorstellte. Wenn Sie sich jemals über den Titel gewundert haben, nehmen Sie den ersten Buchstaben jedes Wortes. Und sehen Sie, was sich daraus ergibt.

9. „Van Halen II“

Van Halen II und Rocky II wurden 1979 im Abstand von nur drei Monaten veröffentlicht. Beide sahen sich mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. Wie kann man einem fehlerfreien Debüt folgen, das die Welt in Staunen versetzt hat? Die Originale wurden von Unbekannten geschaffen. Aber die Fortsetzungen sahen sich mit der Last enormer Erwartungen konfrontiert. Wenn man sich zu eng an die Vorlage hält, werden Kritiker das Werk als sinnlose Neuauflage bezeichnen. Wenn man es zu sehr verändert, riskiert man, die Fans zu verprellen.

Van Halen taten ihr Möglichstes, um diese Gedanken aus ihren Köpfen zu verdrängen, und innerhalb weniger Wochen schufen sie ein Killeralbum, für das sie viele Tracks verwendeten, die schon seit ein paar Jahren in der Schublade lagen. Note für Note ist es nicht so makellos wie das erste Album, aber „Dance the Night Away“ und „Beautiful Girls“ waren riesige Hits, die bewiesen, dass die Gruppe kein One-Album-Wonder war.

8. „Balance“

Niemand ahnte es damals, aber „Balance“ markierte für Van Halen das Ende einer Ära. Es war ihr letztes Album mit Sammy Hagar am Gesang. Und das letzte Mal, dass sie eine Platte veröffentlichten, die echte Radiohits hervorbrachte.

Die Kameradschaft der Anfangszeit mit Hagar war vorbei. Aber die Band schaffte es, das Album fertigzustellen und Titel wie „I Can’t Stop Loving You“, „Amsterdam“ und „Don’t Tell Me (What Love Can Do)“ aufzunehmen.

Für den Geschmack einiger Fans der alten Schule waren es ein paar Balladen zu viel, aber es verkaufte sich dennoch millionenfach und führte zu einer riesigen Tournee. Kurz nach deren Ende löste sich die Gruppe vollständig auf.

7. „OU812“

1988 fragten sich die Leute noch, ob David Lee Roth oder Van Halen nach ihrer Trennung drei Jahre zuvor besser abschneiden würden. Letztere legten mit „5150“ einen sehr starken Start hin. Aber auch Roth landete eine Reihe von Songs im Radio. Seine wilde Persönlichkeit machte ihn perfekt für MTV. Im Januar 1988 veröffentlichte er das Album „Skyscraper“, das die Hits „Just Like Paradise“ und „Damn Good“ enthielt. Steve Vai schrieb mit ihm zusammen. Es schien, als könnte er ein echter Solostar werden.

Vier Monate später antworteten Van Halen mit „OU812“, einem raffinierten Album, das Platz 1 erreichte und die Songs „Finish What Ya Started“, „Black and Blue“, „When It’s Love“ und „Feels So Good“ enthielt. Es wurde schließlich viermal mit Platin ausgezeichnet. Roth konnte einfach nicht mithalten. In den nächsten Jahren sah er seine Solokarriere zu Staub zerfallen, während Van Halen weiterhin eine der größten Bands des Landes war.

6. „Diver Down“

Man kann es Van Halen kaum verübeln, dass sie etwas erschöpft waren, als die Band 1982 mit der Arbeit an Diver Down begann. Seit 1978 hatten sie jedes Jahr ein Album veröffentlicht und waren die ganze Zeit über auf Tournee gewesen. Als die Verkaufszahlen sanken, drängte sie ihr Label, einige Coverversionen aufzunehmen, die sich in leichte Hits verwandeln könnten. Widerwillig nahmen sie „Pretty Woman“ und „Dancing in the Street“ auf, die die ersten beiden Singles des Albums wurden. Der Schachzug funktionierte. Aber es dauerte zwei Jahre, bis das nächste Album erschien. Bis dahin waren sie entschlossen, die Dinge nach ihren eigenen Vorstellungen zu regeln.

5. „Women and Children First“

Van Halen waren eine ziemlich etablierte Hard-Rock-Band, als sie Ende 1979 Women and Children First aufnahmen, sodass sie sich frei fühlten, ein härteres Album ohne Coverversionen zu produzieren. Das Ergebnis ist eine Killer-CD mit Originalen, die unsterbliche Klassiker wie „Everybody Wants Some!!“ und „And the Cradle Will Rock“ enthält. Es war der perfekte Start in die 1980er Jahre.

Es sollte angemerkt werden, dass „Everybody Wants Some!!“ die größte Roth-Spoken-Word-Einlage im Van-Halen-Katalog enthält. „Ich mag die Art und Weise, wie die Zeile die Rückseite der Strümpfe hochläuft“, sagt er. „Ich mochte auch schon immer diese Art von High Heels. Weißt du, ich … Nein, nein, nein, nein. Zieh sie nicht aus. Zieh sie nicht aus. Lass sie an, lass sie an. Ja, genau so, ein bisschen mehr nach rechts, ein bisschen mehr “. Der Mann ist ein Poet.

4. „1984“

Viele haben vergessen, dass Van Halen bereits am Absteigern waren, als sie 1984 in der ersten Woche des Jahres veröffentlichten, das durch George Orwell berühmt wurde. Ihr letzter Song, der nicht von einem anderen Künstler gecovert wurde und es in die Top 40 schaffte, wurde 1979 veröffentlicht. Die Albumverkäufe gingen zurück.

Dann kam 1984. Es war das erste Mega-Album dieses turbulenten Jahres , und „Panama“, „Jump“ und „Hot for Teacher“ waren überall im Radio und auf MTV zu hören. Das Album verkaufte sich millionenfach. Auch wenn einige der ursprünglichen Fans von den poppigen Melodien und dem Einsatz von Synthesizern abgeschreckt waren. Dies war der Höhepunkt der Popularität von Van Halen und das letzte Mal, dass die ursprüngliche Besetzung zusammenarbeitete.

3. „5150“

Nicht viele Bands überleben den Verlust ihres Leadsängers. Insbesondere eine so ikonische und charismatische Band wie David Lee Roth. Aber zum Glück war Eddie in der Lage, seine Gruppe Van Halen zu nennen und nicht das David Lee Roth Project. Nicht lange nachdem es mit Dave bergab ging, holten die Brüder einfach Sammy Hagar ins Boot, begaben sich in die 5150 Studios in Studio City, Kalifornien, und nahmen ein Album auf, das nach dem Studio benannt wurde.

Die Vorfreude auf das Projekt war groß. Und sie hielten, was sie versprachen. Mit Songs wie „Dreams“, „Best of Both Worlds“ und „Why Can’t This Be Love“. Es war einer der reibungslosesten Übergänge zu einem neuen Sänger (außerhalb von AC/DC) in der Geschichte des Rock. Und bescherte der Band weitere 10 Jahre an der Spitze der Rockwelt.

2. „Fair Warning“

In den frühen 1980er Jahren nahmen die meisten Bands ein Album pro Jahr auf, ohne darüber nachzudenken. Nicht lange nachdem Van Halen ihre Tournee zu Women and Children First beendet hatten, begannen sie mit den Aufnahmen für einen Nachfolger.

Die von Ted Templeman produzierte Platte ist eine etwas düstere Angelegenheit, die durch „Unchained“, „Mean Street“ und „So This Is Love“ hervorgehoben wird. Da sie nicht so unmittelbar zugänglich war wie die vorherigen Platten, verkaufte sie sich relativ langsam. Heute sehen Van-Halen-Anhänger sie als eines ihrer besten Werke an.

1. „Van Halen“

Van Halen ist nach wie vor eines der stärksten Debüts in der Geschichte des Rock. Allein die erste Hälfte liest sich wie ein Greatest-Hits-Album: „Runnin‚ With the Devil“, „Eruption“, „You Really Got Me“, „Ain’t Talkin‘ ‚Bout Love“ und „I’m the One“.

Dann dreht man das Ding um und hat „Jamie’s Cryin’“ und „Atomic Punk“. Das Ganze ist einfach explosiv. Selbst wenn dies das einzige Album wäre, das sie je gemacht hätten, wären sie immer noch Legenden. Aber sie fangen gerade erst an.