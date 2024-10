Exklusiv: Mein Bruder Eddie Van Halen: Alex Van Halen packt aus

Nach dem Tod seines Bruders brach Alex Van Halen zusammen. Er kann es beweisen. Es gibt fotografische Beweise direkt hier auf seinem Handy, das auch eine Sammlung von ungehörten, unvollendeten Van-Halen-Songs hat. Verbringen Sie den Tag mit ihm, und er spielt vielleicht ein paar davon. Aber zuerst scrollt er zu diesem Bild, einem MRT seiner Wirbelsäule mit einem klaffenden Loch darin, einem fehlenden Stück.

Eddie Van Halen starb im Oktober 2020 im Alter von 65 Jahren. Die Welt verlor ihren größten Gitarrenhelden der Nach-Sechziger. Und Alex seinen brillanten, verrückten, quälend sensiblen kleinen Bruder. Seinen besten Freund und Bandkollegen von fünf Jahrzehnten. Den „süßen Kerl“, mit dem er fast jeden Tag jammte. Alex verbrachte sein ganzes Leben damit, Eddie zu beschützen. Aber jetzt, endlich, gab es nichts mehr zu tun. Keinen Rüpel zu verprügeln, keinen Leadsänger zu ersetzen. Er war von etwas überflutet, das er „ozeanische Trauer“ nennt.

„Ich habe geschrien und gebrüllt“

Ein so tiefgreifender Leidensdruck, dass bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. „Ich habe mich verschlossen“, sagt er. „Ich habe geschrien und gebrüllt. Ich war außer mir.“

Vier Jahre später fühlt sich der Verlust immer noch frisch an. „Mehr als frisch“, sagt Alex an einem Freitagnachmittag Mitte Juli. Er hat es sich auf dem Regiestuhl im sonnigen Wohnzimmer eines Ranchhauses auf seinem ländlichen Wochenendgrundstück im kalifornischen Ventura County bequem gemacht. Einer bewirtschafteten Zitronenplantage, auf der auch etwa 20 Pferde mit Namen wie Sir Heinrich VH leben.

Der Ort ist schwer genug zu finden, sodass er an der Hauptstraße aussteigt, um den Weg zu weisen. Und dabei vom Fahrersitz seines Supersportwagens aus lächelt. Einem schwarzen Porsche 911 GT2 RS mit Rennstreifen und einem „VH“-Logo auf einer Seite. Mit 71 Jahren sind seine einzigen anderen sichtbaren Rockstar-Allüren ein goldener Ohrstecker in einem Ohr und ein schwarzes Perlenarmband am linken Handgelenk. Sein kurz geschnittenes Haar steckt unter einer schlichten schwarzen Baseballkappe, die zu einem neu aussehenden schwarzen T-Shirt passt. Seine grünlich-blauen Augen sind klar und hell.

Erstes Interview seit Eddies Tod

Alex steht kurz vor der Veröffentlichung eines Buches, der ehrlichen, witzigen Memoiren „Brothers“, die sein Leben mit Eddie von ihrer Kindheit bis zum Ende der ursprünglichen Van-Halen-Besetzung im Jahr 1984 nachzeichnen. Er nahm das Projekt in Angriff, um einen emotionalen Abschluss zu finden. Der jedoch nach wie vor ausbleibt. Heute, in seinem ersten Interview seit Eddies Tod, wird er noch mehr preisgeben und vielleicht ein Stück näher daran sein, das Kapitel abzuschließen.

„Ich vermisse ihn einfach“, sagt er. „Ich vermisse die Streitereien. Ich lebe jeden Tag damit. Und ich kann ihn nicht zurückbringen. Ich kann die Dinge nicht wieder gutmachen.“

Alex konnte in den letzten Jahren aufgrund seiner Rückenmarksverletzung nicht mehr Schlagzeug spielen. Aber in letzter Zeit kann er wieder auf Übungs-Pads schlagen. Noch wichtiger ist, dass er gehen kann. Wenn auch mit einem leichten hinkenden Gang, was mehr ist, als er eine Zeit lang bewältigen konnte. All diese mehrfach mit Platin ausgezeichneten Platten und ausverkauften Arenen haben ihm beträchtliche Ressourcen eingebracht. Und der Kampf seines Bruders gegen den Krebs brachte ihn mit Ärzten in Kontakt, die sich mit modernsten Behandlungsmethoden befassen.

Er suchte einen von ihnen auf, um eine experimentelle Stammzellentherapie zu erhalten, mit wundersamen Ergebnissen. „Hättest du mich vor sechs Monaten gesehen“, sagt er, „würdest du sagen: Mann, ich bin in einer traurigen Verfassung.“

Wie Iron Man? Er grinst. „Bingo.“

Sein anderer Plan war noch exotischer. „Kennen Sie DARPA, die Rüstungsbehörde? Die haben Roboterzeug, das man benutzen kann, Exoskelette und so. Ich habe mich damit befasst – denn im schlimmsten Fall besorge ich mir so einen. Ich springe rein.“ Wie Iron Man? Er grinst. „Bingo.“

Es gab schon vorher Warnsignale, aber Alex‘ Wirbelsäule gab schließlich nach, als er 2022 mit ein paar Freunden auf einen Schießstand ging. „Das Gewehr hat mich am Hintern getroffen“, sagt Alex, „und mir sofort das Rückgrat gebrochen. Und dann lag ich ein Jahr lang auf dem Boden. Ich starrte nur an die Decke. Wir wurden beste Freunde.“

„Schmerz ist gut für dich“

Als Süchtiger in der Genesung verzichtete er auf Opiate, sodass die Qualen grenzenlos waren. Er hat auch jetzt noch Schmerzen. „Schmerz ist gut für dich“, sagt er. „Wenn du an die Decke starrst, kann das oft philosophisch sein. Man sagt, das Leben sei Leiden. Wenn du nicht bekommst, was du willst, leidest du. Selbst wenn du genau das bekommst, was du willst, leidest du immer noch. Weil du nicht ewig daran festhalten kannst. Der Geist will frei von Veränderung, frei von Schmerz sein. … Aber Veränderung ist Gesetz, und kein noch so großes Bemühen wird diese Realität ändern.“

Alex Van Halen ist in der Tat ziemlich philosophisch für einen Schlagzeuger von Van Halen, der auf der Bühne einen brennenden Gong mit einem brennenden Hammer schlug und einmal 4,5 auf dem Alkoholtestgerät einer Bar anzeigte. („4,0 war ‚tot‘“, bemerkt er. „Ich bin stolz darauf. Absolut.“)

Insgesamt ist er nicht ganz das, was man erwarten würde, vor allem, wenn man sich seine Vorstellung von ihm aus 40 Jahre alten Interviews gebildet hat, in denen er maßlos betrunken war. „Ich wünschte, ich hätte mehr als einen Schwanz“, sagte er 1984 vor einem Reporter des ROLLINg STONE.

Van Halen – „Jump“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Gegensatz zu seinem Bruder war Alex ein Musterschüler, zumindest bis die Pubertät einsetzte. Er beschäftigte sich schon früh mit Buddhismus und anderen spirituellen Praktiken, begann aber auch zu trinken, „vom Aufwachen bis zum Einschlafen“. Seinen ersten Drink hatte er mit sechs Jahren. Sein Vater gab ihn ihm.

Alex hörte direkt nach dem Tod seines Vaters Jan Van Halen im Jahr 1986 mit dem Trinken auf. Jan Van Halen war, wie seine Söhne, ein begabter Musiker und Alkoholiker. Etwa zur gleichen Zeit unternahm Eddie seinen ersten, sofort erfolglosen Versuch, trocken zu werden. Beide Brüder kämpften weiter. Aber im Gegensatz zu Eddie hat Alex das gesamte 21. Jahrhundert nüchtern verbracht. Mit seiner Frau Stine, einer Künstlerin und Reiterin, mit der er seit 24 Jahren verheiratet ist, fand er Stabilität – das sind ihre Pferde im Stall. „Ein Teil von mir hat gesunden Menschenverstand“, sagt Alex. „Wenn mich das kaputtmachen würde, warum sollte ich das tun? … Gesunder Menschenverstand war nicht Eds Stärke.“

Joe Satriani an der Gitarre

Es gab einen Moment, in dem es so aussah, als würde die Band Van Halen den Tod ihres Gitarristen überleben. Gerüchte über eine geplante Tour nach Eddies Tod, bei der Alex wieder hinter dem Schlagzeug sitzen und den Frontmann David Lee Roth begleiten würde, waren wahr. Kurz vor dem Vorfall am Schießstand begannen Alex und Roth mit den ersten Proben für diese Tour, bei der zwei Musiker aus der Soloband des Sängers als „Lückenfüller“ fungierten.

Die Idee war, schließlich Joe Satriani an der Gitarre und vielleicht sogar den ursprünglichen Bassisten Michael Anthony mit ins Boot zu holen, der seit 2004 nicht mehr mit Van Halen gespielt hatte. Danach ersetzten Alex und Eddie ihn durch Eddies damals noch jugendlichen Sohn Wolfgang Van Halen. Doch bei diesen ersten Proben verspürte Alex ein Taubheitsgefühl und eine periphere Neuropathie, insbesondere in den Füßen. Er fragte sich, ob dies ein „Omen von oben“ war, eine Warnung, die Tournee nicht zu machen.

Die Pläne scheiterten jedoch ohnehin, noch bevor seine Wirbel versagten. Nach mehreren Telefongesprächen mit Brian May von Queen darüber, wie die Band ohne Freddie Mercury weitermacht, hatte Alex Ideen, wie es weitergehen könnte. „Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und ich kann jetzt ehrlich sein“, sagt Alex, „war, dass ich sagte: ‘Dave, irgendwann müssen wir Ed ganz offen – nicht ehrerbietig – aber doch anerkennend in der Show erwähnen. Wenn man sich ansieht, wie Queen das macht, zeigen sie altes Filmmaterial.“

Und in dem Moment, als ich sagte, dass wir Ed würdigen müssen, ist bei Dave die Sicherung durchgebrannt … Die Giftigkeit, die da zum Vorschein kam, war unglaublich.“

„Dave, Du Arschloch“

Alex zufolge weigerte sich Roth einfach, seinem Bruder Tribut zu zollen, und fand die bloße Idee aus Gründen, die er nicht nachvollziehen kann, beleidigend. Alex war … verärgert. „Ich komme von der Straße“, sagt er. „‚Wenn du so mit mir redest, Wichser, schlage ich dir den Schädel ein. Verstanden?‘ Und das meine ich ernst. Und so endete es.“ Alex ist immer noch verblüfft. „Es ist, als hätte ich ihn nicht mehr gekannt. Ich habe nichts als den größten Respekt vor seiner Arbeitsmoral und all dem. Aber, Dave, du musst als Teil einer Gemeinschaft arbeiten, du Arschloch. Du bist nicht mehr allein.“ (Roth lehnte einen Kommentar ab.)

Alex bedauert die abgesagte Tour nur wenig, da er körperlich ohnehin nicht in der Lage gewesen wäre, sie zu spielen. „Einerseits ist es schade, andererseits ist es in Ordnung“, sagt er. ‚Denn jetzt, im Nachhinein, ist das Spielen der alten Songs nicht wirklich eine Hommage an irgendjemanden. Das ist meiner Meinung nach wie eine Jukebox. … Einen Ersatz für Ed zu finden? Das ist einfach nicht dasselbe.‘

Alex spricht Hagars Namen nicht einmal aus

Van Halens zweiter Sänger, Sammy Hagar, ging kürzlich mit Satriani und Anthony auf Tour und spielte diese alten Songs. Alex spricht Hagars Namen nicht einmal aus. „Das Herz, die Seele, die Kreativität und die Magie gehörten Dave, Ed, Mike und mir“, sagt er. Er ist mindestens genauso deutlich: „Wir hatten im Laufe der Jahre viele andere Sänger“, schreibt er in seiner einzigen Anerkennung der Van-Hagar-Ära.

Um fair zu sein, gab es mehr Sänger, zumindest potenzielle, als die Welt weiß. Um das Jahr 2001 herum, als die Band zwischen zwei Frontmännern wechselte, setzten sich die Brüder mit Sharon Osbourne, der Frau und Managerin von Ozzy Osbourne, zusammen und arbeiteten einen Plan für ein Van-Halen-Album mit Ozzy als Frontmann aus. „Wenn man sich einen Hund anschafft, erwartet man nicht, dass es eine Katze wird“, sagt Alex.

Ozzy als Frontmann

„Wenn man sich einen Ozzy holt, bekommt man Ozzy. Man spielt die Musik, er singt dazu, und es wird großartig.‘“ Kurz bevor sie mit der Arbeit beginnen wollten, trafen sich die Osbournes mit MTV, und stattdessen fand ihre Reality-Show statt. (Ozzy Osbourne bestätigt die Geschichte in einer E-Mail an Rolling Stone: „Ja, wir haben darüber gesprochen“, schreibt er. „Es wäre phänomenal gewesen, wenn es zustande gekommen wäre. Eddie und Alex waren sehr lange Zeit gute Freunde von mir, und ich bedaure, dass wir es nie geschafft haben. The Osbournes standen damals leider der Schaffung neuer Musik im Weg.“)

Ein anderes Mal – Alex ist sich nicht ganz sicher, wann – jammten die Van Halens mit Chris Cornell. Irgendwann verließ Eddie für eine Weile die Bühne und Alex jammte mit Cornell allein. „Chris befand sich sozusagen in einer sehr fragilen Phase seines Lebens“, erinnert er sich. „Ich setzte mich ans Schlagzeug und er begann, Bass zu spielen. Wir spielten 45 Minuten lang. Dieser Wichser war so in Fahrt, dass er zu bluten begann. Ich sagte: „Das ist der Mann, den du willst.“ Und dann starb er.“

Nach Eddies Tod rief Alex zuerst Roth an

Die Wahrheit ist, dass Alex mit David Lee Roth besser zurechtkam als jeder andere in der Band. Nach Eddies Tod rief Alex zuerst Roth an, und auch nach dem Ausbruch bei der Probe sind sie immer noch in Kontakt. Roth hat kürzlich einige Seitenhiebe gegen Wolfgang, Alex‘ Neffen, gerichtet und ihn „dieses verdammte Kind“ genannt, aber Alex lacht darüber.

„Für mich ist es ein Zeichen von Respekt“, sagt er, “dass er tatsächlich denkt, dass Wolfie auf dem gleichen Niveau ist wie der alte Meister Dave, oder? Außerdem kann Wolfie leicht auf sich selbst aufpassen. Das ist kein Problem.“

Für Alex war das Ende der Originalband, der Roth-Frontmann-Band, die von Hinterhofpartys in Pasadena, Kalifornien, über Hollywood-Clubs bis hin zum Kern der Popkultur der Achtzigerjahre aufstieg, eine Tragödie. „Es war das Enttäuschendste, was ich in meinem Leben erlebt habe, das, was mir am verschwenderischsten und ungerechtesten erschien“, schreibt er. „Bis ich meinen Bruder verlor.“

Er ist sich bewusst, dass Eddie 1982 einen großen Schritt in Richtung der Zerstörung der Band unternahm, als er sich bereit erklärte, das Gitarrensolo in Michael Jacksons „Beat It“ zu spielen. Was wiederum dazu führte, dass Roth seine eigenen Solo-Projekte verfolgte.

Michael Jackson – „Beat It“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Alex glaubte, dass Kreativität endlich sei und dass sie alles ihrer eigenen Band zu verdanken hätten. Er sagte Eddie, er solle es nicht tun. Wenn überhaupt, hätte er es vorgezogen, Jackson als Gast auf einem Van-Halen-Album zu haben. Sein Bruder ging trotzdem ins Studio und setzte in einem Solo, das noch bekannter wurde als alles, was er mit der Band gespielt hatte, jeden Trick ein, den er kannte, um das Griffbrett zum Glühen zu bringen. Zwei Jahre später verdrängte „Thriller“ Van Halens „1984“-Album von der Spitze der Charts.

Die Brüder stritten sich jahrelang über Eddies musikalische Untreue. Und um ehrlich zu sein, ist Alex auch 42 Jahre später noch immer wütend. „Warum solltest du deine Talente Michael Jackson zur Verfügung stellen? Ich verstehe es einfach nicht“, sagt er. „Und das Lustige daran war, dass Ed sich herausgewunden hat, indem er sagte: ‚Ach, wer kennt diesen Jungen schon?‘ Du hast den Fehler gemacht! Gib es zu. Mach es nicht noch schlimmer, indem du dich dumm stellst.“

Einmal – Alex kann sich bei Chronologie und Details ungenau ausdrücken, verzeihen Sie ihm – kam Eddie zum Haus seines Bruders und warf ein Nebenprojekt, das er gerade fertiggestellt hatte, auf den Küchentisch. Es könnte der Soundtrack gewesen sein, den der Gitarrist 2006 an einem Tiefpunkt für einen Pornofilm aufgenommen hatte, obwohl Alex keine genauen Angaben machen möchte.

„Meine Frau und ich saßen da und ich schaue es mir an – ‚Was ist das für ein Scheiß?‘, richtig?“, erinnert er sich. ‚Und er sagt: ‘Siehst du? Der kleine Bruder kann doch etwas tun.’“

„Ed, wovon redest du?“

Alex schüttelt den Kopf. ‚Wäre ich empfänglicher für die Tatsache gewesen, dass er nur Anerkennung wollte‘, sagt er, ‚hätte ich gesagt: ‘Das ist das Beste, was ich je gesehen habe.‘ Aber damals dachte ich eher: „Ed, wovon redest du? Was willst du mehr? Du hast doch schon … Du bist der König von …“ Weißt du, es ergab für mich einfach keinen Sinn. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, möchte ich weinen.“ Das tut er auch, für eine Minute verschluckt er sich an seinen Worten und wir halten inne.

Alex seufzt und fährt fort. „All dieses Talent zu haben, war wahrscheinlich der größte Fluch, den er je mit sich herumgetragen hat. Tatsache war, dass Ed ein unglaublicher Spieler war, aber am Ende hat er dafür mit seiner Gesundheit bezahlt, dafür mit seinem Leben bezahlt.“ Wenn die Leute Eddie sagten, er sei der größte lebende Gitarrist, glaubte zumindest ein Teil von ihm daran. „Du hast es aufgesogen“, schreibt Alex in seinem Buch, „und dann warst du von der Last überwältigt.“

Toxische Mischung aus Beinahe-Arroganz, Selbstzweifeln und Selbsthass

Eine toxische Mischung aus (berechtigter) Beinahe-Arroganz, Selbstzweifeln und Selbsthass – das Gefühl, seines eigenen Genies nicht würdig zu sein – ließ bei Eddie eine lähmende Angst vor seinem Spiel zurück. Er nahm Drogen und Alkohol, um seine Unsicherheit zu dämpfen, und Alex ist überzeugt, dass der Schaden, den der Konsum seinem Bruder zufügte, letztlich dazu beitrug, dass der Krebs ihn tötete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eddie führte einige seiner Probleme auf eine Kindheit zurück, die er als traumatisch empfand, in der seine Mutter ihn als „Nichtsnutz, genau wie dein Vater“ (der niederländische Begriff war eigentlich „nietsnut“) beschimpfte und ihn zwang, täglich stundenlang Klavier zu üben. In klassischer Geschwistermanier machte Alex, der im selben Haushalt und mit denselben Eltern aufwuchs, eine ganz andere Erfahrung.

Die Familie kam aus den Niederlanden nach Amerika, als Eddie sieben und Alex acht Jahre alt war, um den Vorurteilen gegen ihre Mutter, die zum Teil Indonesierin war, zu entgehen. Die Kinder kamen mit einem einzigen englischen Wort an: „accident“, dem ersten Eintrag auf der ersten Seite eines Englisch-Vokabelhefts. Anfangs wurden sie wegen ihrer Fremdartigkeit und asiatischen Abstammung ausgegrenzt. „Man wird ein bisschen anders behandelt als alle anderen“, sagt Alex. „Aber weißt du was? So ist das Leben. Ed hat sich das wirklich zu Herzen genommen.“

Auch zu Hause tat Alex jedes Trauma ab. Es gab definitiv einige seltsame Dinge, wie er selbst berichtet, wie zum Beispiel, dass seine Mutter ihn aufforderte, „meinen Vater K.O. zu schlagen“, wenn ihr Jans Verhalten nicht gefiel. „Unsere Mutter war eine übermotivierte Disziplinärin, die nur das Beste für ihre Kinder wollte“, sagt Alex. Die Disziplinierung ging so weit, dass sie Alex mit einem Holzlöffel so fest auf den Daumen schlug, dass der Nagel abfiel. „Sie kannte es nicht anders. Sie war of color und wurde die meiste Zeit ihres Lebens angepisst.“

Besoffener holländischer Yoda

Der Alkoholismus der Brüder war Teil ihres Erbes, so gut wie vorbestimmt. Ihr Vater gab ihnen die Gene dafür und reichte ihnen die Flasche. Aber keiner der Brüder gab Jan Van Halen jemals die Schuld dafür. Stattdessen schrieben sie ihm musikalische Inspiration und Weisheit zu, als einen besoffenen holländischen Yoda.

Alex schreibt darüber, wie er seinem Vater stundenlang dabei zusah, wie er das Blatt für seine Klarinette modifizierte, um einen „reicheren, erdigeren“ Ton zu erzielen, der den legendären „braunen Klang“ von Eddies Gitarre und Alex‘ eigener Snare inspirierte. „Seine ganze Welt wurde zum Blatt in seinem Mund.“

Jan war ein Wandermusiker, weit entfernt von einem Star, und er versuchte, seinen Söhnen sein Ethos einzuprägen: „Glaubt nicht eurem eigenen Schwachsinn. Spiel einfach.„ Bei Ed funktionierte das nicht ganz, wie Alex mit klatschendem Nachdruck auf jedes Wort erklärt: ‚He. Didn’t. Heed. My. Father’s. Advice.“

„Outta Love Again“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Um es klar zu sagen: Alex war immer ein Virtuose auf seine eigene Art. Man höre sich nur die verrückte Synkope an, die er unter dem Gitarrensolo in ‘Jump“ einstreut, oder die raffinierte Beckenarbeit in „Outta Love Again“. Alex‘ Freund Taylor Hawkins von den Foo Fighters, der zufällig auch ein Nachbar in ihrer Wohnanlage in Los Angeles war, spielte das gesamte zweite Lied mit, als ich ihn 2021, ein Jahr vor seinem Tod, besuchte. „Das ist wirklich schwer zu sagen“, sagte Hawkins.

„Denn er ist verdammt nochmal Alex Van Halen! Er bekommt nicht genug Anerkennung. Ich bin hier, um das jetzt zu sagen: Er bekommt nicht genug Anerkennung.“

Alex konnte nie die Tatsache verdauen, dass er für andere Schlagzeuger ein Held war. „Ich hatte nie die Zeit, das zu tun, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, mit Ed zu arbeiten“, sagt er. „Ich glaube an das, was Buddy Rich gesagt hat: ‚Ich bin hier, um die anderen gut klingen zu lassen.‘ Wie auch immer, der Ruhm eines Schlagzeugers allein reicht nicht aus: „Tatsache ist, wie viele Schlagzeuger kennst du, die die verdammte Rose Bowl füllen können?“

In den Archiven von Van Halen gibt es Unmengen unveröffentlichter Musik

Er drückt auf seinem Handy auf „Play“ und ein Eddie-Van-Halen-Riff, das noch niemand zuvor gehört hat, ertönt aus den kleinen Lautsprechern, während Alex‘ Schlagzeug, mit starkem Hi-Hat-Einsatz, pulsierend im Hintergrund zu hören ist. Die tuckernden Akkorde des Intros hätten auf ihrem Debütalbum von 1978 stehen können, während der arpeggierte Strophenteil nicht ganz so klingt wie alles, was die Band zuvor gemacht hat. „Hör dir an, was er zwischen den Licks macht“, sagt Alex. „Es gibt nie einen toten Moment. Ich habe versucht, ihm einen anderen Rhythmus zu geben, wenn du das bemerkst.“

Der Song, der irgendwann in diesem Jahrhundert entstand, „wurde nie etwas“. Alex spielt ihn, um zu erklären, was die Brüder in ihren endlosen, lebenslangen Jamsessions vorhatten. Er gibt auch eine Vorschau auf einen weiteren Titel, den er in das Hörbuch seiner Memoiren aufnehmen wird, ein kurvenreiches, von Zeppelin beeinflusstes Instrumentalstück, ein Outtake aus den letzten Van-Halen-Studio-Sessions für „A Different Kind of Truth“ aus dem Jahr 2012. Dieses Mal fühlt es sich ausnahmsweise ohne Gesang vollständig an.

OpenAI soll helfen

In den Archiven von Van Halen gibt es Unmengen unveröffentlichter Musik, aber nur sehr wenige fertige Songs, und noch weniger mit Gesang. „Es sind alles kleine Stücke“, sagt er. „Ein paar Licks machen noch keinen Song.“ Dennoch gibt es eine Reihe von Songs, die Alex gerne veröffentlichen würde, auch wenn er warnt, dass dies Jahre dauern könnte. Er hat sich an OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, gewandt, um die Möglichkeit zu prüfen, „die Muster, wie Edward etwas gespielt hätte“, zu analysieren, damit sie bei der Erstellung neuer Gitarrensoli helfen können. Und er hat einen Sänger für dieses Material im Sinn.

„Idealerweise wäre es Robert Plant“, sagt er, obwohl er seit 1993 nicht mehr mit dem ehemaligen Frontmann von Led Zeppelin gesprochen hat. ‚Ihr werdet denken, ich bin total verrückt‘, fügt Alex hinzu. “Aber wenn die Bedingungen stimmen, werden sich die Dinge manifestieren.“

Das andere Projekt, an dem Alex langsam arbeitet, ist eine Van-Halen-Filmbiografie, für die er derzeit einen Produzenten sucht. „Es ist nur ein langfristiger Plan“, sagt er. „Ich meine, um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Die Produktion des Queen-Films hat 30 Jahre gedauert.“

Bis zum Schluss machte er Musik

Als Eddie Van Halen in seinen letzten Lebensjahren in die Schweiz reiste, um sich dort experimentellen Krebsbehandlungen zu unterziehen, nahm er ein Multieffekt-Gitarrenpedal mit. „Er hätte sich einfach ein wenig entspannen können“, sagt Alex. „Ich weiß nicht, was ihn am Ende antrieb. Da war etwas, ein Jucken, das er nicht kratzen konnte, etwas, das er tun musste. Bis zum Schluss machte er Musik … Ehrlich gesagt war sie nicht besonders gut. Aber darum ging es nicht. Das war es, was er tat.“

Allein der Gedanke an Eddies mehrfache gesundheitliche Probleme kann Alex wieder zum Weinen bringen. „Weißt du, er hat bis zum Schluss gekämpft. Jeder, der dachte, er wäre weniger als das, kann mich mal am Arsch lecken. Wenn du wüsstest, was er durchmachen musste, um den Krebs zu besiegen – er wollte keine traditionelle Behandlung. Einige der verrückten Medikamente verursachten eine so toxische Mischung in seinem Körper. Und ja, du solltest nicht damit trinken, Ed!“

Als Alex Eddie in den letzten Monaten seines Lebens besuchte, verschwieg er ihm, dass die Ärzte das Ende vorhersagten. Als Covid auf seinem Höhepunkt war, stand er in voller Schutzausrüstung am Bett seines Bruders und verbarg die Wahrheit. „Wie setzt man sich mit seinem Bruder zusammen und sagt: ‚Hey, Ed, du wirst es nicht schaffen‘?“ sagt Alex. „Man hofft und tut so, als gäbe es ein Morgen. Es gibt immer einen nächsten Rekord. Man schaut sich im Spiegel an und fragt sich: ‚Belüge ich ihn?’“

Gefühl, „wie Superman“ zu sein

Schließlich bildeten sich bei Eddie Hirnmetastasen, und er starb nach einem schweren Schlaganfall. Zuvor hatten die Ärzte einen Hirntumor mit einer Gamma-Knife-Operation entfernt und Eddie Steroidpillen gegen Schwellungen gegeben. Sie gaben ihm das Gefühl, „wie Superman“ zu sein, und die Van Halens waren sich immer einig, sagt Alex, dass „wenn zwei gut sind, sind zwanzig besser. Das war unser Mantra.“

Eines Tages, erinnert sich Alex, nahm Eddie jede Pille in der Flasche, nicht um sich selbst zu schaden, sondern um dieses Gefühl zu erleben. „Ich habe die Flasche nicht gesehen, aber in der Flasche waren ungefähr tausend Pillen“, sagt er. Er kann sich das Lachen nicht verkneifen. Es war einfach so typisch für ihn, auch wenn er davon überzeugt ist, dass es das Ableben seines Bruders beschleunigt hat.

Keine Beerdigung, keine Gedenkveranstaltung

Die Pandemie bedeutete, dass es überhaupt keine Beerdigung, keine Gedenkveranstaltung gab. „Es war eine sehr unfeierliche Angelegenheit“, sagt Alex. Eddie wurde eingeäschert und Wolfgang nahm seine Asche in Besitz. „Ich muss sagen, dass Wolf bei der Bewältigung all dieser Scheiße einen phänomenalen Job gemacht hat“, sagt Alex. „Es war weit mehr, als ein junger Mann jemals hätte bewältigen können.“ Bis heute trägt Wolfgang einige der sterblichen Überreste seines Vaters in einer Kette nahe am Herzen.

Für Alex ist Ed noch näher. Er glaubt, dass der Geist von Eddie Van Halen ihn heimsucht, wenn auch auf angenehme Weise. „Ed war schon ein paar Mal hier“, sagt er und starrt mich an. „Das kann ich dir sagen.“ Erst heute hat er seine Anwesenheit gespürt oder sie gerochen, wirklich. „Er war heute Morgen da.“ Alex ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Brüder „das erreicht haben, wofür wir hierher gekommen sind“, und er ist überzeugt, dass Eddie das endlich auch verstanden hat.

„Es geht ihm gut,“ sagt Alex Van Halen und wendet seine Gedanken erneut dem Mann zu, den er besser kannte als jeder andere auf dieser oder der nächsten Welt. „Wo auch immer er ist – es geht ihm gut.“

Zusätzliche Berichterstattung von Kory Grow