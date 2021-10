ROLLING STONE Guide: die besten Alben von Blur und Damon Albarn

Albarn, der Heimatdichter. Inspiriert wurde er von Menschen, die er auf den innerstädtischen Grünflächen Londons sah: Büroleute auf dem Weg zur Arbeit, ausgelaugte Nachtschwärmer. Für den Titelsong wurde der in die Jahre gekommene „Quadrophenia“- Mod Phil Daniels als eine Art singender Querulant engagiert, Blur wurden so zu einer Band, die tradierte britische Subkultur mit Nineties-Pop zu paaren vermochte. „It’s got nothing to do with Vorsprung durch Technik, you know“ war ein Seitenhieb auf U2 und ihr megalomanisches „Zooropa“-Projekt aus dem Jahr zuvor.

Gorillaz – „Plastic Beach“ (2010)

Die spektakuläre Vorabsingle „Stylo“ brachte die Soul-Ikone Bobby Womack einer neuen Generation von Hörern nahe. Der Legende nach durfte er singen, was er wollte. Er entschied sich für eine improvisierte politische Tirade und wurde danach im Studio ohnmächtig. Das letzte wichtige Gorillaz-Album enthält die zu erwartende Qualität an Gaststars (u. a. Snoop Dogg, Lou Reed und Mark E. Smith) und vereint zu viele Stile, um sie hier aufzuzählen. „Plastic Beach“ war auch ein Plädoyer für Umweltschutz. Albarn nahm Geräusche von Möwen auf, die sich durch Müllhalden wühlen, und ließ sich angeblich von Ratten und Schlangen stimulieren, die sich in Plastiktüten einrichtete.

The Good, The Bad & The Queen: „The Good, The Bad & The Queen“ (2007)