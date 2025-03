Ranking: Die 10 besten Songs von Rush

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

10. „Subdivisions“

Zum großen Schock vieler in der Branche begann Rush in den frühen 1980er Jahren, echte Radiohits zu schreiben. Dieser synthgetriebene Song, der 1982 den Auftakt zu Signals bildete und Platz acht der Mainstream-Rock-Charts erreichte, handelt von Spaltungen innerhalb der Gesellschaft.

Das Video zeigt einen einsamen Highschool-Schüler, der allein durch die Straßen von Toronto streift, während die „coolen“ Kids alle zu einer Party fahren. Das Ganze hat den Look und das Feeling einer frühen Folge von Degrassi High. Der Song ist seit über 30 Jahren Teil der Live-Show der Band.

9 „La Villa Strangiato“

Der vollständige Titel dieses hochkomplexen Songs aus dem Jahr 1978 lautet „La Villa Strangiato (An Exercise in Self-Indulgence)“. Das in 12 verschiedene Teile unterteilte Lied bildet den Abschluss von „Hemispheres“ und beendet Rushs Prog-Periode. Die Band hat scherzhaft angemerkt, dass das Lied so kompliziert ist, dass sie anfangs Schwierigkeiten hatte, es live zu spielen. Wenn man bedenkt, dass sie es inzwischen über 950 Mal gespielt haben, scheint es klar zu sein, dass sie es im Griff haben. Das nächste Lied, das Rush-Fans danach hörten, war „The Spirit of Radio“. Ein ganz anderer Song für ein ganz anderes Jahrzehnt.

8. „The Trees“

Schon früh in seinem Leben interessierte sich Rush-Schlagzeuger Neil Peart für die Schriften von Ayn Rand. Einige ihrer philosophischen Gedanken flossen in seine Texte zu 2112 und Hemispheres ein. Einer der am deutlichsten von Rand beeinflussten Songs ist „The Trees“, in dem es um die Probleme geht, die entstehen, wenn Eichen und Ahornbäume Gleichberechtigung fordern. Am Ende geht ihr Wunsch in Erfüllung, wenn sie alle gefällt werden.

In einem 2012 geführten Interview mit Rolling Stone erklärte Peart, dass Rands Werk ihn nicht mehr anspricht. „Ich war ein Kind“, sagt er. „Der Libertarismus, wie ich ihn verstand, war sehr gut und rein. Und wir alle werden erfolgreich und großzügig gegenüber den weniger Glücklichen sein. Es war für mich nicht düster oder zynisch. Aber dann sah ich natürlich bald, wie es durch die Fehler der Menschheit verdreht wird. Und das ist der Punkt, an dem ich mich jetzt zu einem „libertären Menschen mit weichem Herzen“ entwickle.

7. „The Spirit of Radio“

In den frühen 1980er Jahren prangerten viele Stars des vorangegangenen Jahrzehnts den aktuellen Zustand der Musikindustrie an. Es gibt Bill Joels „Still Rock and Roll to Me“, Bob Segers „Old Time Rock and Roll“ und die Ramones mit „Do You Remember Rock and Roll Radio?“

Rushs „The Spirit of Radio“ griff das moderne Radio wegen der „glitzernden Preise und endlosen Kompromisse“ an, die „die Illusion der Integrität zerstören“. Ironischerweise nahm das Radio den Song auf. Und machte ihn zu einem riesigen Hit.

6. „Xanadu“

In dem Filmklassiker Citizen Kane von Orson Welles baut der Zeitungsmogul ein riesiges Haus auf einem Hügel, in dem er sich für die letzten, elenden Jahre seines Lebens inmitten von unschätzbaren Schätzen versteckt. Der Name des Hauses stammt aus Samuel Taylor Coleridges Gedicht „Kubla Khan“ aus dem 18. Jahrhundert, das auch Neil Peart zu dem Liedtext von „Xanadu“ inspirierte.

Das Lied handelt von einem Entdecker, der nach der Suche nach dem mythischen Xanadu unsterblich wird. Nur um dann festzustellen, dass es ziemlich ätzend ist, ewig zu leben.

5. „Red Barchetta“

Die Zukunft ist in der Welt von Rush ein ziemlich mieser Ort. Ihr Song „Red Barchetta“ aus dem Jahr 1981 erzählt von einer Zeit, in der das „Motorengesetz“ viele Autos verboten hat, ein Rebell aber 50 Jahre lang an der Titel-Waffe festhält.

Als er damit eine Spritztour macht, gerät er in eine gefährliche Verfolgungsjagd. Der Song, der auf Moving Pictures zu finden ist, wurde nie als Single veröffentlicht. Er ist aber nach wie vor ein Fanfavorit.

4. „Working Man“

1974 begann der Rocksender WMMS in Cleveland, einen Song einer damals unbekannten kanadischen Rockband zu spielen. Er erhielt eine enorme Resonanz. Auch wenn die meisten Hörer keine Ahnung hatten, wer sie waren oder warum sie vage wie Led Zeppelin klangen.

Es wird vermutet, dass „Working Man“ bei den vielen Arbeitern in der ganzen Stadt einen Nerv getroffen hat und Rush eine gute Startrampe in den USA bot. Der Song wurde mit dem ursprünglichen Schlagzeuger John Rutsey aufgenommen. Nur wenige Monate später nahm Neil Peart seinen Platz hinter dem Schlagzeug ein.

3. „Limelight“

Neil Peart ist weitgehend introvertiert, und als Rush in den frühen 1980er Jahren unglaublich berühmt wurde, verarbeitete er sein Unbehagen in dem Song „Limelight“. „Ich lebe in einer Fischaugenlinse“, schrieb er. „Gefangen im Auge der Kamera/Ich habe kein Herz zum Lügen/Ich kann nicht vorgeben, ein Fremder zu sein/Ist ein lang ersehnter Freund.“

Das Lied trug wenig zur Lösung seines Problems bei. Es wurde zu einem der größten Hits der Band. Was es noch schwieriger machte, in seinem „goldenen Käfig“ zu leben.

2. „2112“

Als Rushs beiden Alben von 1975, Fly By Night und Caress of Steel, kein Massenpublikum fanden, wollte ihr Label, dass sie etwas Kommerzielleres aufnahmen. Da die Band wusste, dass ihre gesamte Karriere auf dem Spiel stand, beschloss sie, ihren Sound zu verdoppeln, indem sie das verrückte, ehrgeizige 2112 schuf.

Der 20-minütige Titeltrack handelt vom Leben in einer Version von 2112, in der Musik nach einem interplanetaren Krieg verboten wurde. Ohne Zweifel ist es eine der beliebtesten Kompositionen in der Geschichte des Prog-Rock. Rush kann nicht von der Bühne gehen, ohne zumindest ein kleines Stück davon zu spielen. Als sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, spielten sie den ersten Teil mit Mitgliedern der Foo Fighters. Die wie Rush aus dieser Zeit gekleidet waren.

1. „Tom Sawyer“

Neil Peart schrieb die meisten Texte von Rush selbst. Aber ihr bekanntester Song wurde tatsächlich zusammen mit dem kanadischen Dichter Pye Dubois geschrieben. Letzterer hatte ein Gedicht über einen modernen Rebellengeist verfasst, der sehr an Tom Sawyer erinnerte. Peart machte daraus einen vollständigen Song.

Es war die zweite Single aus Moving Pictures und erreichte nie mehr als Platz 44 der Hot 100. Wurde aber seitdem unzählige Male im Classic-Rock-Radio gespielt. Nach wie vor das Erkennungslied der Band.