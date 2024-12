Kendrick, Billie & Beyoncé: Das sind Barack Obamas Lieblingssongs 2024

Barack Obama hat am Freitagabend (20. Dezember) seine jährliche Bestenliste mit seinen liebsten Liedern, Filmen und Büchern für das Jahr 2024 auf seinen Social-Media-Accounts veröffentlicht.

„Hier sind meine Lieblingssongs aus diesem Jahr! Schaut sie euch an, wenn ihr eure Playlist aufpeppen wollt – und lasst mich wissen, wenn es einen Song oder Artist gibt, den ich mir unbedingt anhören sollte“, schrieb der ehemalige US-Präsident in seinem Post mit einer Auswahl von 25 Tracks.

Mainstream, aber ohne Taylor Swift

Kendrick Lamars „Squabble Up“ ist dabei prominent an erster Stelle platziert. Mit in den oberen Rängen der nicht-nummerierten Aufzählung: Asaka & Travis Scotts „Active“ und „Peaceful Place“ von Leon Bridges. Außerdem mit von der Partie: „Lunch“ von Billie Eilish, Beyoncés „Texas Hold ‘Em“ sowie „Si Antes Te Hubiera Conocido“ von Karol G. Nicht dabei hingegen: Taylor Swift.

Viele dieser Songs haben dieses Jahr nicht nur den 63-Jährigen begeistert. Einiger rangieren nämlich ebenfalls in den Charts wie den „Billboard Hot 100“ ganz oben: „A Bar Song (Tipsy)“ von Shaboozey (Platz 2 der Hot 100), ‚Million Dollar Baby‘ von Richman (Platz 8) und ‚Too Sweet‘ von Hozier (Platz 10).

Die komplette Liste:

Kendrick Lamar – „Squabble Up“

Asake & Travis Scott – „Active“

Leon Bridges – „Peaceful Place“

Billie Eilish – „Lunch“

Shaboozey – „A Bar Song (Tipsy)“

Tommy Richman – „Million Dollar Baby“

Rema – „Yayo“

Bonny Light Horseman – „Old Dutch“

Waxhatchee & MJ Lenderman – „Right Back To it“

Tyla, Gunna & Skillibeng – „Jump“

Rae Khalil – „Is It Worth It“

Myles Smith – „Stargazing“

Central Cee & Lil Baby – „Band4Band“

Beyoncé – „Texas Hold ‘Em“

Jack White – „That’s How I’m Feeling“

Ezra Collective & Yazmin Lacey – „God Gave Me Feet For Dancing“

Jordan Adetunji – „Kehlani“

Moses Sumney – „Gold Coast“

The Red Clay Strays – „Ramblin’“

Artemas – „I Like The Way You Kiss Me“

Karol G – „Si Antes Te Hubiera Conocido“

Fontaines D.C. – „Favourite“

Johnny Blue Skies – „Scooter Blues“

FloyyMenor & Cris MJ – „Gata Only“

Hozier „Two Sweet“

Obama: Ein Popkultur-Connaisseur

Auch die besten Filme und Bücher sortierte der auf Hawaii geborene Politiker für seine Follower:innen. Seine Lieblingsstreifen in 2024 reduzierte er allerdings auf eine knappe Liste von zehn Produktionen, darunter „All We Imagine as Light“, „Konklave“, „The Piano Lesson“ und „A Complete Unknown“ – das Bob-Dylan-Biopic, das hierzulande erst im Februar in die Kinos kommen wird. Zu seinen Lieblingsbüchern zählte er unter anderen „Intermezzo“ von Sally Rooney sowie die Biographie „Patriot“ des verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seine jährlichen Bestenlisten veröffentlicht Barack Obama seit seiner ersten Amtszeit als 44. Präsident der USA im Jahr 2009. Schon in der Präsidentschaftskampagne 2008 hatte er stark auf Musik als politisches Instrument gesetzt. Zahlreiche musikalische Events und Veröffentlichungen begleiteten seinen Wahlkampf im sogenannten „Celebrity Rock Plan“. Im Weißen Haus veranstaltete er dann bis 2017 außerdem immer wieder Konzerte. Zu diesen lud das Ex-Staatsoberhaupt zahlreiche Superstars ein, darunter Paul McCartney, Herbie Hancock, Mick Jagger, Stevie Wonder, Bob Dylan und viele andere. 2021 veröffentlichte er zusammen mit Podcast-Partner Bruce Springsteen das Buch „Renegades“.