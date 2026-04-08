Ray Stevens bricht sich den Hals kurz vor Veröffentlichung seines neuen Albums

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Country-Veteran Ray Stevens erholt sich nach einem Sturz, bei dem er sich schwer am Hals verletzt hat.

Stevens brach sich am Sonntag, dem 29. März, bei einem Sturz einen Halswirbel. Daraufhin wurde er kurzzeitig in einer Klinik im Raum Nashville behandelt, bevor er die Rekonvaleszenz zu Hause fortsetzen konnte – das bestätigte sein Management gegenüber ROLLING STONE. Laut einer Pressemitteilung haben ihm die Ärzte empfohlen, zur Sicherheit für rund vier Wochen eine Halskrause zu tragen. Trotz der Schwere der Verletzung sei er „voll mobil“ und befinde sich „bester Stimmung“.

Der Vorfall ereignet sich kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Albums „Favorites Old & New“, das am Freitag, dem 10. April, über Curb Records erscheint. „Ich hatte großen Spaß dabei, dieses Album zu machen“, erklärte Stevens in einem Statement. „Es enthält tatsächlich einige meiner liebsten alten Songs sowie neue Favoriten, die von talentierten Songwritern geschrieben wurden. Ich hoffe nur, dass Ray-Stevens-Fans es genauso genießen wie Ray Stevens selbst!“

Klassiker und neue Songs

Das Projekt enthält Neuinterpretationen von Klassikern wie „The Look of Love“, „It Had to Be You“ und „Come Rain or Come Shine“ – allesamt im unverwechselbaren Stil des Künstlers. Daneben finden sich auch neue Stücke, darunter „I Guess You’ve Never Been in Love With the Moon“, „Moving Out Is Easier Than Moving On“ und „Time Machine“.

Dieser jüngste gesundheitliche Rückschlag folgt auf einen Vorfall im Juli 2025, als Stevens einen leichten Herzinfarkt erlitt und sich einer Operation unterziehen musste.

Stevens, der in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde, ist für seine Vielseitigkeit bekannt: Er verknüpft Humor und gesellschaftlichen Kommentar – von dem auf Platz eins gekletterten Novelty-Song „The Streak“ bis zum nachdenklichen „Mr. Businessman“.

Neues Album trotz Verletzung

Der 87-Jährige veröffentlichte sein bislang letztes Album „Say Whut?“ im März 2025 und präsentierte im vergangenen Februar seine neue Single „Savannah“.