„Reacher“-Star Alan Ritchson: Update zur Anklage

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„Reacher“-Star Alan Ritchson wird nach einem körperlichen Handgemenge mit seinem Nachbarn im Nashville-Vorort Brentwood, Tennessee, nicht angeklagt.

Am Dienstag (24. März) veröffentlichte das Brentwood Police Department gegenüber TMZ eine Stellungnahme: „Nach Sichtung aller verfügbaren Beweise, darunter Videoaufnahmen und Zeugenaussagen, haben die Behörden entschieden, keine Strafanzeige zu stellen. Mr. Ritchsons Handeln wurde als Notwehr eingestuft. Obwohl eine mögliche Anklage wegen leichtfertiger Gefährdung in Betracht gezogen wurde, verzichtete Mr. Ritchson auf eine Strafanzeige. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft ist der Fall nun geschlossen, und es werden keine weiteren Schritte unternommen.“

Ein Sprecher Ritchsons reagierte auf die Anfrage des ROLLING STONE zunächst nicht, ebenso wenig das Brentwood PD.

Vorfall am Wochenende

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Ronnie Taylor, ein Anwohner aus Brentwood, behauptete am 21. März, Ritchson dabei beobachtet zu haben, wie er mit einem Motorrad durch die Gegend gerast sei und dabei für Unruhe gesorgt habe. Daraufhin zeigte Taylor ihm den Mittelfinger – eine Geste, die Ritchson erwiderte.

Am darauffolgenden Sonntag, dem 22. März, schilderte Taylor gegenüber TMZ – das auch ein Video der angeblichen Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn veröffentlichte –, dass er Ritchson erneut auf seinem Motorrad gesehen habe, begleitet von dem, was offenbar seine zwei kleinen Söhne waren, die ebenfalls auf Motorrädern unterwegs waren. Taylor behauptete, er habe Ritchson zugerufen: „Kannst du das verdammt nochmal lassen?“ Anschließend soll die Situation eskaliert sein. In einem von TMZ veröffentlichten Ausschnitt ist Taylor am Boden zu sehen, während Ritchson auf ihn einschlägt. Allerdings räumte Taylor in einem Interview mit dem Portal selbst ein: „Ich habe ihn geschubst, weil er mit seinem Motorrad auf mich zukam. Er machte es nochmal, da habe ich ihn ein zweites Mal geschubst.“

TMZ veröffentlichte zudem ein Video der Auseinandersetzung, das offenbar von einer Bodycam stammt, die Ritchson während des Vorfalls trug. Darauf ist zu hören, wie die beiden vor und während des Handgemenges in heftigem Wortgefecht aneinandergeraten.